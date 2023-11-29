Зеленский стал "Мечтателем года" по версии Politico

Американское издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным деятелем Европы в категории "мечтатели". Об этом сообщили на сайте издания.
В 2023 году Politico отметило, что президенту Украины удалось сделать вещи, которые ещё совсем недавно казались невозможными. В первую очередь речь идет о выдвижении Украины на членство в ЕС, а также, что многие считали невозможным - в военный альянс НАТО.
Однако при этом там добавили, что в 2024 году Зеленскому будет довольно сложно.
"Мир смущен войной на Ближнем Востоке; украинцы истощены двухлетними битвами и борьбой за возвращение территории перед лицом жестокой российской мясорубки", - пишут в редакции.
Также там добавили, что несмотря на уклонения Запада, Украина продолжает борьбу за существования со своим соседом, а Зеленский перешел от мольб о помощи к чтению лекций. Это, по мнению Politico, не так успешно, как его предыдущие "возвышенные" речи.
Напомним, в прошлом году американское издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году. Российский диктатор также попал в список Politico, однако в раздел "мечтателей". Всего в этом списке было 28 человек.
Другие новости:
- Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны
- Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света
- Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги