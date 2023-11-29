Наступление ВСУ на Мелитополь: украинская армия продвинулась вперед – ISW

Российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино и Новопрокоповки, сообщили в Генштабе.

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ВСУ продвигаются вперед на юге / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на западе Запорожской области в ходе продолжающейся наступательной операции.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области), говорится в новой сводке ISW.

В свою очередь военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что за последние несколько дней украинские войска достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани (5 км к северо-западу от Работино).

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Вместе с тем российские военные пропагандисты утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники безуспешно атаковали к западу от Работино и вблизи Новопрокоповки (к югу от Работино).

В то же время минобороны России утверждает, что российские силы якобы отбили украинскую атаку вблизи Новопокровки (9 км к северо-востоку от Работино).

Вместе с тем российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 28 ноября, но не осуществили никаких подтвержденных продвижений.

Отмечается, что по данным украинского Генштаба, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино и Новопрокоповки.

/ understandingwar.org

Ситуация на Запорожском направлении

Ранее сообщалось о важной цели ВСУ на Запорожском направлении. На Запорожском направлении перед Силами обороны стоят определенные вызовы, а именно инженерно-фортификационное оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

Военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье. Селезнев сообщил и об успехах ВСУ - они не только занимают рубежи и позиции, но и надежно там закрепляются.

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