Был лицом пропаганды: в Украине "самоликвидировался" генерал-майор армии РФ

На войне в Украине самоликвидировался российский генерал-майор Владимир Завадский. По предварительным данным, высокопоставленый оккупант подорвался на мине.
О гибели топ-военного армии РФ сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц". При этом он уточнил, что эта информация нуждается в уточнении.
По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30.
При этом место гибели российского военного пока неизвестно.
Кто такой Анатолий Штефан?
Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.
Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).
С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].
В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.
По данным OSINT-аналитиков, генерал-майор Владимир Завадский был командующим Таманской дивизией. Его ранили под Изюмом Харьковской области, однако эвакуировали из зоны боевых действий. Он занимал должность заместителя командира 14-го Армейского корпуса.
Интересно, что портрет Завадского в РФ использовался для рекламы военной службы по контракту.
Завадский женат, имеет двоих сыновей. Один из них пошел по стопам отца – стал курсантом Тверского суворовского военного училища.
Все социальные сети семьи Завадских были удалены.
Отметим, армия российских оккупантов понесла рекордные потери в ноябре нынешнего года в результате атак на Авдеевку. Как заявили в Минобороны Великобритании, в течение ноября потери в российской армии составляют в среднем 931 человек в день.
Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.
Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".
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