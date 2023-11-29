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Был лицом пропаганды: в Украине "самоликвидировался" генерал-майор армии РФ

Анна Ярославская
29 ноября 2023, 07:31
Владимир Завадский вероятно подорвался на мине во вторник, 28 ноября.
Владимир Завадский
Владимир Завадский рекламировал военную службу по контракту / Коллаж: Главред, фото: соцсети

На войне в Украине самоликвидировался российский генерал-майор Владимир Завадский. По предварительным данным, высокопоставленый оккупант подорвался на мине.

О гибели топ-военного армии РФ сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц". При этом он уточнил, что эта информация нуждается в уточнении.

По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30.

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При этом место гибели российского военного пока неизвестно.

Скиншот из Telegram-канала
Скриншот из Telegram-канала "Штирлица" / t.me/a_shtirlitz

Кто такой Анатолий Штефан?

Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.

Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).

С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].

В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

По данным OSINT-аналитиков, генерал-майор Владимир Завадский был командующим Таманской дивизией. Его ранили под Изюмом Харьковской области, однако эвакуировали из зоны боевых действий. Он занимал должность заместителя командира 14-го Армейского корпуса.

Интересно, что портрет Завадского в РФ использовался для рекламы военной службы по контракту.

Владимир Завадский был лицом пропаганды РФ
Владимир Завадский был лицом пропаганды РФ / Фото: соцсети

Завадский женат, имеет двоих сыновей. Один из них пошел по стопам отца – стал курсантом Тверского суворовского военного училища.

Сын Завадского тоже стал военным
Сын Завадского тоже стал военным / Фото: соцсети

Все социальные сети семьи Завадских были удалены.

Завадский с семьей
Завадский с семьей / Фото: соцсети
Сын Завадского
Сын Завадского / Фото: соцсети

Отметим, армия российских оккупантов понесла рекордные потери в ноябре нынешнего года в результате атак на Авдеевку. Как заявили в Минобороны Великобритании, в течение ноября потери в российской армии составляют в среднем 931 человек в день.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.

Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".

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