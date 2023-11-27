У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.

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ВСУ, оккупанты / коллаж Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада и ua.depositphotos.com

Рекордные потери армии российских оккупантов в ноябре нынешнего года вызваны наступлением на Авдеевку. Такое заявление было опубликовано на официальной странице Минобороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

Ранее наиболее смертоносным месяцем для русских оккупантов стал март 2023 года. В среднем тогда ВСУ ликвидировали 776 россиян в день ‒ в разгар российского наступления на Бахмут.

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"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны. За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку ", ‒ написали британские разведчики.

К слову, по информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян по состоянию на 27 ноября 2023 года ориентировочно составили 325580 человек.

Бои в районе Авдеевки

Напомним, в зоне Авдеевки оккупанты увеличили количество штурмов. Из-за активных боевых действий линия фронта остается нестабильной. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, включая территорию коксохимического завода, который стал целью для захвата российских вражеских сил.

Также раньше Вооруженные силы Украины опровергли информацию о прорыве российских оккупационных войск в промышленной зоне Авдеевки на юго-востоке города. По сообщению офицера 59-й отдельной механизированной бригады, украинские войска контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.

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