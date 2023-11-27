УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

Дмитрий Видоменко
27 ноября 2023, 12:03
Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.
ВСУ, оккупанты
ВСУ, оккупанты / коллаж Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада и ua.depositphotos.com

Рекордные потери армии российских оккупантов в ноябре нынешнего года вызваны наступлением на Авдеевку. Такое заявление было опубликовано на официальной странице Минобороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

Ранее наиболее смертоносным месяцем для русских оккупантов стал март 2023 года. В среднем тогда ВСУ ликвидировали 776 россиян в день ‒ в разгар российского наступления на Бахмут.

видео дня

"Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны. За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну. Тяжелые потери во многом были вызваны наступлением России на донбасский город Авдеевку ", ‒ написали британские разведчики.

К слову, по информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян по состоянию на 27 ноября 2023 года ориентировочно составили 325580 человек.

23

Бои в районе Авдеевки

Напомним, в зоне Авдеевки оккупанты увеличили количество штурмов. Из-за активных боевых действий линия фронта остается нестабильной. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, включая территорию коксохимического завода, который стал целью для захвата российских вражеских сил.

Также раньше Вооруженные силы Украины опровергли информацию о прорыве российских оккупационных войск в промышленной зоне Авдеевки на юго-востоке города. По сообщению офицера 59-й отдельной механизированной бригады, украинские войска контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Авдеевка Генштаб ВСУ война России и Украины британская разведка
Реклама

Главное за день

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

12:03 Украина
Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:39 Украина
ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:48

Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитнике

12:27

Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

12:23

"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

12:23

Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

12:03

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
11:52

Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

11:47

Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

11:44

Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

11:16

Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУВидео

Реклама
10:39

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:35

Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

10:35

Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер ЛопесВидео

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

09:37

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктовФотоВидео

09:25

Как проходит призыв на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

08:51

"Да кому Вы нужны вообще": Путинист Пригожин "наехал" на Лайму Вайкуле

08:47

В боях с оккупантами погиб вице-президент Федерации шахмат Украины

08:19

Кому положены доплаты к пенсии в несколько тысяч гривен: категории украинцев

Реклама
08:09

Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

07:25

Когда в Конгрессе США будут голосовать за помощь Украине: в Politico узнали дату

06:46

Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

05:30

Как убрать жир со стекла духовки: простой и легкий способ

04:15

Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

03:30

Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

02:35

Что значит, если горят две щеки: таинственные приметы по дням недели

02:00

Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

01:30

Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

26 ноября, воскресенье
23:55

США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года - Bloomberg

23:41

Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

22:56

Путина окутал страх протестов солдатских жен, Кремль пытается откупиться – СМИ

22:26

Огромный огненный гриб и детонация: в РФ прогремел мощный взрыв

22:02

РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

21:50

Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсеВидео

21:34

Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяцаВидео

21:21

Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и бедеВидео

21:03

Путин – крайне труслив: у РФ есть слабое место, которое влияет на войну – Подоляк

20:01

Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признаетсяВидео

19:51

Будущее Украины: есть плохие новости и хорошиемнение

Реклама
19:43

Нардеп Безуглая предложила уволить Залужного и вызвала скандал в сети

19:41

МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

19:38

Гороскоп на декабрь: что принесет Скорпионам последний месяц 2023 года

19:32

Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

19:04

Дрон залетел и взорвался прямо в здании казармы: подробности атаки на Москву

18:33

Российская ПВО "пульнула" по своим же: под обстрелом оказался жилой дом

18:05

Война может выйти за пределы юга и востока Украины: генерал Наев назвал угрозу

18:04

Настоящая зимняя сказка: какой будет погода на Рождество и Новый год

17:56

Какие 7 дней в декабре нельзя игнорировать - гороскоп для Украины

17:52

Путинский "друг" Орбан выдал новое заявление об Украине: "гудит" вся сеть

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять