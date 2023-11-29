Угроза спецопераций агентуры РФ: генерал СБУ оценил отравление жены Буданова

Виктор Ягун заявил, что "был бы удивлен", если бы у Кремля обнаружилась большая агентура.

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Виктор Ягун оценил отравление Марианны Будановой / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В контексте информации об отравлении близких людей руководства ГУР можно говорить о том, что российская агентура внедрена в руководящие структуры Украины глубже, чем это представлялось ранее.

Об этом пишет The New York Times в материале на тему отравления Марианны Будановой, жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

"Если России удалось отравить Буданову, это может означать, что агенты РФ действовали ближе к внутренним кругам власти в Киеве, чем считалось ранее возможным", – подчеркивается в статье. видео дня

В свою очередь генерал Виктор Ягун, бывший заместитель главы контрразведки СБУ, в комментарии для NYT сказал, что оценку отравления Будановой можно будет дать только когда станет известно больше обстоятельств происшедшего.

Вместе с тем он "был бы удивлен", если бы у Кремля обнаружилась агентура, которая способна приблизиться к Будановым. Ягун добавил, что "на территории Украины просто нет необходимой агентуры, которая могла бы их отравить".

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Отравление Марианны Будановой

Ранее сообщалось о том, что жена руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова оказалась в больнице. Марианну Буданову отравили. Об этом пишет издание Бабель со ссылкой на источники в разведке.

По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

Позднее стало известно о том, что Марианну Буданову отравили "через еду". Марианна Буданова жива и уже прошла первый этап лечения. Сам глава ГУР в порядке. При этом отравление тяжёлыми металлами также выявили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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