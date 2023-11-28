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"Используют приманку": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом

Юлия Закрепа
28 ноября 2023, 18:47
На Бахмутском направлении враг не жалеет свои подразделения, иногда отрабатывают по своим же позициям.
'Используют приманку': в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом
Ситуация на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Прессофицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что российские оккупанты на Бахмутском направлении используют собственные подразделения как приманку.

"На Бахмутском направлении враг не жалеет свои подразделения. Есть случаи, когда противник отрабатывает по своим же позициям. Такое происходит, когда мы заходим на огневой рубеж, который враг удерживал, и оккупанты могут нанести артиллерийское поражение и по своим, и по украинским защитникам. Также мы наблюдали, как враг использовал свои подразделения в качестве приманки. То есть они выманивали наши силы на себя. После того, как наши ребята заходили на вражеские позиции, противник начинал применять артиллерию. То есть россияне намеренно уничтожали своих воинов, чтобы нанести удар по ВСУ", - пояснил Калашников в эфире "Еспресо".

По его словам, сейчас враг пытается атаковать позиции ВСУ на северном фланге и подвинуть подразделения Сил обороны в районе Клещиевки.

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"Продолжаются тяжелые бои, враг применяет артиллерию и авиацию. Погодные условия диктуют тактику интенсивности боев у Бахмута", - добавил Калашников.

Напомним, что в ISW раскрыли, какую тактику применили ВСУ под Бахмутом. Российские источники утверждали, что украинские системы РЭБ значительно нарушали российскую связь в оккупированных территориях.

ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь. Подразделения украинских ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

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война в Украине Бахмут
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