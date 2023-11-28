Приближаются к коксохимическому заводу: в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки

Эта операция РФ постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в разведке.

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Оккупанты имеют небольшое продвижение под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада, ОПУ

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в последние дни российские войска достигли небольшого продвижения на северном направлении "клещей" в рамках попытки окружить город Авдеевку.

Как отмечается в сводке разведки Великобритании в Twitter, что с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта в этом районе на 2 км.

По данным британской разведки, хотя это и скромное продвижение, оно, вероятно, является одним из крупнейших достижений России с весны 2023 года. Оно стоило подразделениям тысяч жертв.

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Эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские войска сохраняют одну из своих основных оборонительных позиций, говорится в сообщении.

"Хотя Авдеевка стала выступлением на украинской линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной около 7 км, через который она продолжает снабжать город", - отмечают Минобороны Британии.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки. Российские войска якобы захватили всю промзону юго-восточнее Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

В ВСУ раскрыли детали наступления россиян на Авдеевку. В ВСУ прокомментировали информацию о захвате россиянами Авдеевского коксохимического завода и ходе боевых действий на этом направлении фронта.

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.

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