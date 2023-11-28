Армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Российские войска якобы захватили всю промзону к юго-востоку от Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

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Украинские войска отбили более 30 российских атак / Коллаж: Главред, фото: Фото: Instagram libkos, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Российские оккупационные войска проводят наземные атаки группами по 10-20 человек на шести направлениях в районе Авдеевки. Продолжаются тяжелые бои возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны со ссылкой на спикера Таврической группировки украинских войск полковника Александра Штупуна.

По данным ISW, армия страны-агрессора РФ продолжила наступательные операции вблизи Авдеевки 27 ноября, но не достигла никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалиново (12 км к северу от Авдеевки); к югу от Новокалиново (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненького (7 км к западу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

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Российские источники повторили заявления о том, что российские войска захватили всю промзону к юго-востоку от Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

По данным росСМИ, части штурмовой бригады "Ветеран" (аффилированной с Министерством обороны ЧВК "Редут") несут основную ответственность за захват промзоны, о котором заявляют российские войска.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты осуществили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода, хотя ISW не имеет визуального подтверждения этих заявлений.

Российские источники также утверждали, что 27 ноября украинские силы успешно контратаковали российские позиции у Степного под Авдеевкой и частично преуспели.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали возле промзоны к юго-востоку от Авдеевки.

Аналитики добавили, что, несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

27 нобяря в ISW сообщали, что российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке.

Позже в тот же день глава городской военной администрации Авдеевки Донецкой области Виталий Барабаш рассказал о том, что в промышленной зоне продолжаются тяжелые бои. По его словам, украинские защитники отражают вражеские штурмы, которые продолжаются постоянно.

В Институте изучения войны сообщили, что 25 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили наступательные действия.

Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты уже начали третью волну "мясных штурмов" в районе Авдеевки.

Глава местной военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупационные войска штурмуют город с флангов, в лобовую и пытаются направить свои атакующие действия в промзону. Враг не может захватить город, поэтому пытается его разрушить.

Барабаш также сообщил, что оккупанты в районе Авдеевки стали меньше использовать авиацию, но больше применяют FPV-дроны. Их действия осложняют логистику и эвакуацию гражданских лиц из города. Ситуация усложняется и погодными условиями.

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