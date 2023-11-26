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МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала "невоенной", враг меняет тактику

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 19:41
В Авдеевке есть проблемы с питьевой водой, но запасов продуктов пока хватает, рассказал руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш
МВА – о ситуации в Авдеевке: погода стала 'невоенной', враг меняет тактику
ВСУ продолжают отражать атаки российских оккупантов под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, 43-я ОМБр (иллюстративное фото)

Оккупанты агрессора России в районе Авдеевки Донецкой области стали меньше использовать авиацию, но больше применяют FPV-дроны. Их действия осложняют логистику и эвакуацию гражданских лиц из города. Ситуация усложняется и погодными условиями. Об этом заявил руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире всеукраинского телеканала UA Разом он рассказал о том, что Авдеевку охватила "невоенная погода". Враг стал меньше применять авиацию, но в то же время использует FPV-дроны, логистика и эвакуация гражданских лиц усложняется.

"Погода не для войны"

"В Авдеевке мощный ветер и бывают сильные ливни, как говорится, "погода не для войны". Последние пару дней фиксируем, что они меньше применяют авиацию. С чем это связано, честно говоря, не знаю. Но, последние дни действительно авиации меньше", - отметил Барабаш.

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По его словам, эвакуация продолжается, а враг наносит удары по дорогами FPV-дронами даже при нынешних погодных условиях.

"Эвакуация в Авдеевке продолжается, но несколько уменьшилось количество людей, которые хотят уехать. Сегодня на эвакуацию согласились четыре человека… По состоянию на сейчас 1336 человек остается в городе. На завтра планируется чуть большее количество людей для эвакуации, но увидим по составляющей безопасности. Потому что враг палит по дороге еще больше, все больше применяет FPV-дроны по людям, несмотря на погодные условия", - сказал чиновник.

Ситуация с эвакуацией из Авдеевки может ухудшиться

Также он добавил, что если российские войска будут применять такие дроны в темное время суток, то ситуация с логистикой и эвакуацией станет еще хуже.

Глава МВА акцентировал внимание и на том, что продуктовых запасов в городе пока достаточно.

"Действительно, они по-немножко тают, но мы завозим, пытаемся их возобновлять. Не так, как это было раньше, минимум два раза в неделю двумя грузовыми машинами завозили. Сейчас два-три раза в сутки завозим бусом, максимум успеваем два буса завезти. Это конечно немножко другой объем. Тем не менее резерв", - сказал Барабаш.

В Авдеевке есть проблемы с водой

Однако в городе есть проблемы с питьевой водой.

"Но она не нова и не сейчас наступила, она с 2014 года. В Авдеевке люди за это время привыкли использовать воду из скважин, перекипятили и пьют. Потому что другого варианта, к сожалению, сейчас нет. До этого обострения у нас была возможность и мы завозили фурами питьевую бутилированную воду, сейчас такой возможности нет", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Ситуация в районе Авдеевки

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что войска РФ штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить Авдеевку. По его словам, вражеские войска пытаются направить свои силы в промышленную зону.

Россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой, отметили в американском Институте изучения войны. Согласно оценкам аналитиков, захватчики достигли частичных успехов в районе промышленной зоны и вблизи Коксохимического завода.

Россияне лезут из всех щелей, рассказал майор запаса Алексей Гетьман. Они используют тяжелые бомбы и наносят авиаудары. Оборона Авдеевки усложняется.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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