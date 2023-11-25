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Штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить город: что происходит у Авдеевки

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 13:48
Оккупантам России не удается захватить Авдеевку, поэтому они пытаются разрушить город, сказал глава местной военной администрации Виталий Барабаш.
Авдеевка, войска РФ
Войска РФ пытаются захватить Авдеевку, но ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России не оставляют попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют город с флангов, в лобовую и пытаются направить свои атакующие действия в промзону. Враг не может захватить город, поэтому пытается его разрушить. Об этом заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире Freedom он рассказал о том, что на Авдеевском направлении ситуация существенно не меняется. Направление остается сложным, оккупанты пытаются штурмовать город со стороны захваченного Донецка.

"Враг не оставляет своих попыток оцепить город. Постоянно штурмует и с флангов, и в лобовую. На "промку" пытается направить свои штурмовые действия. Последние несколько дней очень активно россияне пытаются штурмовать со стороны Донецка", - сказал Барабаш.

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По его словам, оккупанты в сутки атакуют позиции сил обороны Украины у Авдеевку несколько сот раз. В городе фиксируется 30-40 массированных обстрелов. Враг не может взять город, поэтому пытается его уничтожить.

"Это стандартная логика и стратегия "русского мира", другого в принципе быть не может", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Обстановка в районе Авдеевки

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский 23 ноября заявил, что оккупанты России начали третью волну штурма в районе Авдеевки. По его словам, захватчики несут потери в живой силе и бронетехнике.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что началось новое наступление на Авдеевку. Россияне давят на коксохимический завод, промышленную зону и село Степное.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сказал, что оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон. Как полагает Свитан, у врага недостаточно сил, чтобы окружить город.

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Авдеевка ВСУ войска России война России и Украины
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