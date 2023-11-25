Штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются оцепить город: что происходит у Авдеевки

Оккупантам России не удается захватить Авдеевку, поэтому они пытаются разрушить город, сказал глава местной военной администрации Виталий Барабаш.

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Войска РФ пытаются захватить Авдеевку, но ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России не оставляют попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют город с флангов, в лобовую и пытаются направить свои атакующие действия в промзону. Враг не может захватить город, поэтому пытается его разрушить. Об этом заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире Freedom он рассказал о том, что на Авдеевском направлении ситуация существенно не меняется. Направление остается сложным, оккупанты пытаются штурмовать город со стороны захваченного Донецка.

"Враг не оставляет своих попыток оцепить город. Постоянно штурмует и с флангов, и в лобовую. На "промку" пытается направить свои штурмовые действия. Последние несколько дней очень активно россияне пытаются штурмовать со стороны Донецка", - сказал Барабаш. видео дня

По его словам, оккупанты в сутки атакуют позиции сил обороны Украины у Авдеевку несколько сот раз. В городе фиксируется 30-40 массированных обстрелов. Враг не может взять город, поэтому пытается его уничтожить.

"Это стандартная логика и стратегия "русского мира", другого в принципе быть не может", - подчеркнул Виталий Барабаш.

Обстановка в районе Авдеевки

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский 23 ноября заявил, что оккупанты России начали третью волну штурма в районе Авдеевки. По его словам, захватчики несут потери в живой силе и бронетехнике.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что началось новое наступление на Авдеевку. Россияне давят на коксохимический завод, промышленную зону и село Степное.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан сказал, что оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон. Как полагает Свитан, у врага недостаточно сил, чтобы окружить город.

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