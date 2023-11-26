"Россияне лезут из всех щелей": ВСУ - об очень тяжелых боях за Авдеевку

Российские оккупанты пытаются захватить город, они наступают со всех сторон.

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Россияне наступают на Авдеевку со всех сторон / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Они уже начали третью волну "мясных штурмов". Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман.

Он отметил, что во время первой и второй волны наступления оккупанты били по флангам - наступали через Северное, Первомайское, веселое, Каменку. Сейчас враг атакует даже "в лоб".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы и авиационные удары – коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был, как крепость, сейчас это руины", - сказал Гетман. видео дня

На этом направлении украинские защитники уничтожают огромное количество оккупантов.

Бои за Авдеевку

25 ноября стало известно о том, что Россия начала третью волну наступления на Авдеевку. Оккупанты подключили к своим атакам более слабые механизированные силы. Захватчики понесли большие потери, им не удастся достичь быстрого продвижения.

Российские оккупанты штурмуют с флангов, в лобовую, и пытаются окружить Авдеевку. Глава местной военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупантам не удается захватить Авдеевку, поэтому они пытаются разрушить город.

В ISW рассказали о критической ситуации и сообщили о том, что россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой. Украинские силы отразили российские наземные атаки на восток и юг от Новокалинового и вблизи Новобахмутовки.

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