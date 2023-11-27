Российские оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке – ISW

Российская оккупационная армия подтвердила продвижение на северо-запад и юго-восток от Авдеевки.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.
На видео видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.
Российские военные блогеры в основном утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но аналитики ISW пока не нашли визуального подтверждения этих утверждений.
Ситуация в Авдеевке - последние новости
В Институте изучения войны сообщили, что 25 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили наступательные действия.
Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты уже начали третью волну "мясных штурмов" в районе Авдеевки.
Глава местной военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупационные войска штурмуют город с флангов, в лобовую и пытаются направить свои атакующие действия в промзону. Враг не может захватить город, поэтому пытается его разрушить.
Барабаш также сообщил, что оккупанты в районе Авдеевки стали меньше использовать авиацию, но больше применяют FPV-дроны. Их действия осложняют логистику и эвакуацию гражданских лиц из города. Ситуация усложняется и погодными условиями.
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