ВСУ устроили "мясорубку" у Авдеевки и отбросили врага: у РФ колоссальные потери

Глава городской военной администрации Авдеевки Донецкой области Виталий Барабаш рассказал о том, что в промышленной зоне продолжаются тяжелые бои.
Как рассказал он в эфире Канала 24, российские захватчики активизировались и бросают на штурм большое количество техники, а также пытаются давить.
"Они там есть, однозначно есть", — подчеркнул он и уточнил, что украинские защитники отражают вражеские штурмы, которые продолжаются постоянно.
Глава ВГА Авдеевки также отметил, что оккупанты наступают по флангам, в то же время чуть ранее украинские войска отбросили оккупантов за железную дорогу. При этом примерно за один час оккупанты потеряли 170 человек уничтоженными.
"Включилась мясорубка", — добавил Барабаш.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что у оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Александр Сырский.
Как ранее сообщалось, Александр Сырский раскрыл детали ситуации под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.
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