РФ атакует на трех стратегических направлениях: генерал ВСУ назвал цели врага

На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, Фото: t.me/osirskiy, mil.ru

Враг продолжает вести активные наступательные действия в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщил командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский.

Как рассказал он в Telegram, на Купянском направлении для штурмов украинских позиций враг использует подразделения, сформированные из бывших заключенных "Шторм", "Шторм z", "Шторм v".

При этом также фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам, отметил украинский генерал.

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"Никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют", - пишет он.

Где продолжаются боевые действия:

недалеко от Ивановки, Синьковки, Харьковской области;

враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса на Лиманском направлении.

При этом РФ активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки, отметил командующий Сухопутными войсками.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещиевке. На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе, отметил он.

По словам украинского генерал-полковника, удача у врага на этом направлении отсутствует.

"С начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов разного калибра", - добавил Сырский.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач и проблемных вопросах на поле боя с агрессором Россией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском. На штурмы украинских позиций враг снова бросает отряды заключенных. К поддержке регулярных войск привлечена авиация России.

Как ранее сообщалось, Александр Сырский раскрыл детали ситуации под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.

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