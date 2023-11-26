Россия пошла 'мясными штурмами' на село под Купянском: хочет развить наступление

Российские оккупанты несмотря на потери продолжают бессмысленно штурмовать населенные пункты на Купянском направлении, привлекая не только "мясную" пехоту, но и авиацию. Таким образом, враг хочет развить наступление на сам город.
Как рассказал в эфире телемарафона спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо, речь идет о селе Синьковка. Между Синьковкой и Ивановкой отбиты еще "плюс" четыре атаки захватчиков.
Добытые там успехи позволили бы врагу развить наступление.
"Да, российские оккупанты не отказались от своих намерений ... выйти к городу Купянск, хотят его повторно оккупировать. На этом участке украинские защитники отбили 4 атаки противника. Это вблизи Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на пределы населенного пункта Синьковка для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", - сказал Фитьо.
РФ активно применяет авиацию, активизировала использование дронов-камикадзе и усилила артобстрелы.
Он отметил, что враг использует штурмовые отряды, состоящие из бывших заключенных, военнослужащих-штрафников, "ведя их на так называемые мясные штурмы".
"Каких - то стратегических успехов на данном направлении у российских оккупантов нет", - подчеркнул Фитьо.
На этом направлении за сутки отбито десять вражеских атак, захватчики использовали против Сил обороны 18 дронов-камикадзе и совершили 508 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на Купянском направлении
23 ноября аналитики американского Института изучения войны сообщили о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Накануне ВС РФ атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. На тот момент противник завершал перегруппировку и планировал идти в новую атаку.
По словам OSINT-аналитика Романа Погорелого, захватчики пытаются продвигаться в районе Синьковки.
"В зоне населенных пунктов Первомайское, Масютовка, Лиман первый враг продолжает давить и пытается продвинуться в район Синьковки", - сказал он.
На этом участке фронта силы России штурмуют преимущественно группами, иногда - колоннами. Но масштабных изменений на линии боевого столкновения, уверяют эксперты, нет.
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