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На фронте погиб известный украинский футболист, серебряный призер чемпионата

Алексей Тесля
26 ноября 2023, 10:33
Александр Гончар был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Шмель".
Гончар
Александр Гончар погиб в боях за Украину / Facebook/borispilrada

Бывший полузащитник футбольного клуба "Борисфен" Александр Гончар погиб на Запорожском направлении. У героя осталась жена, сын и дочь.

Как рассказали в исполнительном комитете Бориспольского городского совета, Гончар в марте 2023 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Он был солдатом отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ с позывным "Шмель".

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"За время прохождения военной службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Функциональные обязанности выполнял отлично, пользовался авторитетом среди сослуживцев. Собратья вспоминают, что Александр быстро нашел общий язык со всеми, был очень искренним, ответственным и дисциплинированным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизнь Александра Гончара оборвалась еще 16 августа 2023 года, но его похороны пройдут лишь 27 ноября.

Футбольная карьера Александра Гончара

Его первым профессиональным клубом стал Борисфен, за который дебютировал в 1997 году, был игроком основы. В 2004 году "Борисфен" с Александром Гончаром в составе со счетом 2:0 побеждал киевское "Динамо".

Кроме "Борисфена" Гончар выступал за "Прикарпатье", "Ворсклу", "Металлист", "Зарю", тернопольскую "Ниву" и другие клубы. Александр Гончар дважды становился серебряным призером Первой лиги Украины: в сезонах 2002/2003 и 2005/2006 годов.

Ранее сообщалось о том, что погиб известный украинский писатель. На фронте погиб писатель Максим Петренко, воевавший в рядах Нацгвардии. Летом 2022 года его объявили пропавшим без вести, но близкие надеялись, что он в плену. 6 ноября экспертиза ДНК подтвердила гибель бойца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

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