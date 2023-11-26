Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены сотни оккупантов РФ вместе с техникой

Около тридцати военнослужащих РФ сдались в плен ВСУ на Таврическом направлении в течение недели, за этот период общие потери врага на данном участке фронта составили 639 человек, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"За прошедшие сутки еще 13 оккупантов сдались в плен. В целом за неделю в операционной зоне ОСГВ "Таврия" почти 30 военнослужащих противника поступили так же - выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в "мясных" штурмах", - написал он в Telegram.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении… продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подчеркнул командующий.видео дня
Он также сообщил, что на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов.
Общие потери врага составили 639 человек. Уничтожено 13 единиц военной техники, в частности:
- 3 танка;
- 2 ББМ;
- 1 артсистема;
- 1 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 3 автомобиля;
- 3 склада боеприпасов;
- 1 важный объект оккупанта;
- 15 единиц техники врага повреждены.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
Напомним, ранее военный ВСУ призвал мобилизовать студентов. Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.
Ранее Владимир Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу. Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрит вопрос повышения стипендий.
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