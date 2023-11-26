Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены сотни оккупантов РФ вместе с техникой

Общие потери врага на Таврическом направлении за неделю составили 639 человек, подчеркнул Александр Тарнавский.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Около тридцати военнослужащих РФ сдались в плен ВСУ на Таврическом направлении в течение недели, за этот период общие потери врага на данном участке фронта составили 639 человек, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"За прошедшие сутки еще 13 оккупантов сдались в плен. В целом за неделю в операционной зоне ОСГВ "Таврия" почти 30 военнослужащих противника поступили так же - выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в "мясных" штурмах", - написал он в Telegram.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении… продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - подчеркнул командующий. видео дня

Он также сообщил, что на Таврическом направлении враг нанес 6 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов.

Общие потери врага составили 639 человек. Уничтожено 13 единиц военной техники, в частности:

3 танка;

2 ББМ;

1 артсистема;

1 ПТРК;

3 БпЛА;

3 автомобиля;

3 склада боеприпасов;

1 важный объект оккупанта;

15 единиц техники врага повреждены.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.

Напомним, ранее военный ВСУ призвал мобилизовать студентов. Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.

Ранее Владимир Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу. Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрит вопрос повышения стипендий.

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