Коксохим под полным контролем: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Авдеевку

В ВСУ прокомментировали информацию о захвате россиянами Авдеевского коксохимического завода и ходе боевых действий на этом направлении фронта.

https://glavred.info/ukraine/koksohim-pod-polnym-kontrolem-v-vsu-raskryli-detali-nastupleniya-rf-na-avdeevku-10520443.html Ссылка скопирована

Наступление оккупантов на Авдеевку: в ВСУ сообщили, кто контролирует коксохим / Коллаж Главдер, фото: Минобороны Украины, Генштаб ВСУ

Обстановка вблизи Авдеевки под полным контролем Сил обороны Украины. Целевые задачи россиян остаются неизменными, но противник не может достичь их. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"Ситуация абсолютно точно контролируемая Вооруженными силами Украины", - коротко и четко ответил Цехоцкий относительно ситуации в Авдеевке.

Он подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины на данный момент контролирует Авдеевский коксохимический завод.

видео дня

По словам офицера, стратегия противника остается неизменной, и они продолжают совершать "мясные штурмы", проводя точечные атаки.

"Россияне начали работать по центру, обстреливают из Донецка. Но силы обороны и непосредственно подразделение нашей бригады четко держим свои позиции, готовые к любому развитию событий", – рассказал он.

Цехоцкий добавляет, что российские войска используют авиацию и средства радиоэлектронной борьбы для ликвидации украинских беспилотников, дронов и других подобных аппаратов.

"Враг постоянно активно предпринимает попытки выполнить те задачи, которые ставит их политическое руководство", — отметил военный. Он также добавил, что погодные условия повлияли на темпы наступления, но не существенно.

Наступление россиян на Авдеевку

Как сообщил глава местной военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты в районе Авдеевки стали меньше использовать авиацию и больше использовать FPV беспилотники .

Институт изучения войны сообщил, что российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки.

Разведка Министерства обороны Великобритании сообщила о том, что армия РФ в ноябре этого года понесла рекордные потери из-за наступления на Авдеевку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.