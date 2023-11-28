Коксохим под полным контролем: в ВСУ раскрыли детали наступления РФ на Авдеевку

Обстановка вблизи Авдеевки под полным контролем Сил обороны Украины. Целевые задачи россиян остаются неизменными, но противник не может достичь их. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.
"Ситуация абсолютно точно контролируемая Вооруженными силами Украины", - коротко и четко ответил Цехоцкий относительно ситуации в Авдеевке.
Он подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины на данный момент контролирует Авдеевский коксохимический завод.
По словам офицера, стратегия противника остается неизменной, и они продолжают совершать "мясные штурмы", проводя точечные атаки.
"Россияне начали работать по центру, обстреливают из Донецка. Но силы обороны и непосредственно подразделение нашей бригады четко держим свои позиции, готовые к любому развитию событий", – рассказал он.
Цехоцкий добавляет, что российские войска используют авиацию и средства радиоэлектронной борьбы для ликвидации украинских беспилотников, дронов и других подобных аппаратов.
"Враг постоянно активно предпринимает попытки выполнить те задачи, которые ставит их политическое руководство", — отметил военный. Он также добавил, что погодные условия повлияли на темпы наступления, но не существенно.
Наступление россиян на Авдеевку
Как сообщил глава местной военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты в районе Авдеевки стали меньше использовать авиацию и больше использовать FPV беспилотники .
Институт изучения войны сообщил, что российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки.
Разведка Министерства обороны Великобритании сообщила о том, что армия РФ в ноябре этого года понесла рекордные потери из-за наступления на Авдеевку.
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