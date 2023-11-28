'Своеобразный аппендикс': почему 'вторая армия мира' ломает зубы об Авдеевку - Тука

Российские войска, пытаясь захватить город, несут огромные потери, но так и не могут добиться успеха.

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Георгий Тука объяснил, почему россияне не оставляют попыток захватить Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: Главред, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Авдеевка является своеобразным аппендиксом на территории "ДНР". Она вплотную подходит к Донецку и ее взятие позволило бы россиянам создать котел для украинских защитников. Об этом сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду.

"Если посмотреть на карту, то с 2015 года она как своеобразный аппендикс на территории "ДНР", потому что вплотную подходит к Донецку. Думаю, даже человек, который ничего не понимает в военном деле, посмотрев на такой аппендикс, примет решение отрезать его от остальной украинской территории для того, чтобы, во-первых, получить контроль над этим населенным пунктом, а, во-вторых, создать котел для тех вооруженных формирований, которые защищают этот город", - сказал Тука.

Тука также отметил, что Россия имеет цель завершить "освобождение Донецкой области" до конца 2023 года, поскольку эту задачу Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу. Без успеха на Авдеевском направлении это сделать невозможно.

"Именно поэтому они так вцепились в этот город", – добавил он.

"Мясные штурмы" в Авдеевке

Эксперт также объяснил, почему российские войска применяют "мясные штурмы" в Авдеевке. По его словам, у оккупантов нет другого способа взять город. Украинская артиллерия имеет значительное преимущество над российской в точности поражения и дальнобойности. Благодаря этому ВСУ могут удерживать позиции и препятствовать применению российской бронетехники для атаки. Из-за этого, российские войска принуждены вести атаки пехотой, которая подвергается удачным ударам украинской артиллерии.

"Я слышал хороший экспертный анализ способности артиллерии с обеих сторон: точность поражения и дальнобойность украинской артиллерии существенно преобладают над этими показателями российской артиллерии, а потому осуществлять эффективное уничтожение позиций ВСУ благодаря артиллерии россиянам очень и очень трудно", - сказал Тука.

По его мнению, окончательное решение о том, стоит ли продолжать защищать Авдеевку, должно принимать высшее руководство Вооруженных сил Украины. Политикам не стоит вмешиваться в это решение.

"Только руководство ВСУ, обладая всей информацией, должно принимать решение - стоит продолжать защищать тот или иной населенный пункт, теряя технику и наших ребят, или стоит сделать шаг назад, чтобы сохранить жизнь наших защитников", - отметил Тука.

Посмотрите видеочат с Георгием Тукой, в котором он делится прогнозом относительно дальнейшего развития войны в Украине:

Ситуация в Авдеевке

Напомним, оккупанты продвинулись на северо-запад и юго-восток от Авдеевки, как подтверждают данные геолокации за 26 ноября. Согласно информации Института изучения войны (ISW), российские войска несколько продвинулись в направлении Северо-Западного региона от Красногоровки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Также глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш подчеркнул напряженность ситуации в промышленной зоне города. Он отметил, что захватчики нарастили активность, используя значительное количество техники для штурма и пытаются оказать давление на позиции украинских войск. Но ВСУ отбили нападение оккупантов, отбросив их за железную дорогу.

Как ранее сообщал Главред, оккупанты начали третью волну "мясных штурмов". Во время предыдущих наступлений, россияне атаковали по флангам города, продвигаясь через Северное, Первомайское, Веселое и Каменку. Сейчас противник атакует даже "в лоб".

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