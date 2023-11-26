РФ наступает под Авдеевкой, ВСУ держатся на левобережье Херсонщины – Генштаб

Оперативная обстановка в боях с российскими оккупантами на восточном и южном фронтах остается сложной, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Российские оккупанты безуспешно атаковали под Авдеевкой и Купянском - Генштаб / Коллаж: Минобороны РФ, 22-я ОМБр

Оккупационные войска агрессора России провели безуспешные атаки под Купянском Харьковской и Авдеевкой Донецкой области. Украинские войска продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонщины и наносят удары по противнику. Оперативная ситуация на юге и востоке остается сложной. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба говорится о том, что обстановка на восточном и южным фронтам в плане оперативной ситуации остается сложной. Враг атакует на многих направлениях, украинские войска отражают атаки.

Купянское направление

Под Купянском оккупанты атаковали в районе Синьковки и наступали в направлении Новоселовского Луганской области.

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"На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области", - указано в сводке.

Авдеевское направление

Захватчики наступали на нескольких направлениях в Авдеевском районе, ВСУ отбивали атаки.

"На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалиново, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 24 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Северное, Нетайлово, Авдеевка, Первомайское Донецкой области", - сказано в сообщению.

Левобережье Херсонщины

Украинская армия продолжает удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины

Война может выйти за пределы юга и востока Украины, считает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, такое развитие событий возможно в том случае, если Россия продолжит наращивать свои технологии с помощью Ирана и КНДР.

Погода в Авдеевке стала "невоенной", враг меняет тактику, сказал глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш. Оккупанты стали меньше применять авиацию, но больше задействуют FPV-дроны.

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