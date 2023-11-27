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Повторяется сценарий Бахмута: Романенко оценил, удержат ли ВСУ Авдеевку

Анна Ярославская
27 ноября 2023, 08:09
Погодные условия не способствуют наступлению, враг использует в основном пехоту и авиаудары. Также усложнилось и логистическое обеспечение украинской армии.
Игорь Романенко, ВСУ
Игорь Романенко оценил, есть ли возможность у ВСУ сохранить контроль над Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Под Авдеевкой Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются захватить город. Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко оценил, есть ли возможность у ВСУ сохранить контроль над Авдеевкой.

По его словам, пока остается возможность сохранения контроля над Авдеевкой, Украина будет ее использовать. Романенко ответил, что удержание города будет продолжаться, пока это будет целесообразным с военной точки зрения потерь, ресурсов и перспектив.

"Почему противник пытается всеми силами захватить Авдеевку? Потому что Путин принял политическое решение, и вся российская группировка во главе с Герасимовым пытается это реализовать. Был установлен срок захвата Авдеевки до 4 ноября, но, как видим, они не смогли выполнить эту задачу. Дальше все будет зависеть от ряда факторов", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

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Романенко объяснил, что погодные условия не способствуют наступлению, враг использует в основном пехоту и авиаудары. Также усложнилось и логистическое обеспечение украинской армии.

"Но пока у нас есть ресурс, мы будем отстаивать Авдеевку", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли он, что в случае с Авдеевкой фактически повторяется сценарий Бахмута, экс-заместитель начальника Генерального штаба ответ л утвердительно.

"Да, очень похоже. И в Бахмуте политическая составляющая преобладала над военной. Россия бросила все силы на захват Бахмута с пропагандистской целью, однако с военной точки зрения никаких результатов это им не принесло. Здесь та же ситуация", - сказал Романенко.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Российская оккупационная армия подтвердила продвижение на северо-запад и юго-восток от Авдеевки. Как сообщает 27 ноября Институт изучения войны, военные блогеры РФ утверждают, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но аналитики ISW пока не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты уже начали третью волну "мясных штурмов" в районе Авдеевки.

Глава местной военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупационные войска штурмуют город с флангов, в лобовую и пытаются направить свои атакующие действия в промзону. Враг не может захватить город, поэтому пытается его разрушить.

Барабаш также сообщил, что оккупанты в районе Авдеевки стали меньше использовать авиацию, но больше применяют FPV-дроны. Их действия осложняют логистику и эвакуацию гражданских лиц из города. Ситуация усложняется и погодными условиями.

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