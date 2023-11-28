'Будет тяжело': президент Чехии высказался о поддержке Украины

Президент Чехии Петр Павел призвал Запад продолжать поддерживать Украину, иначе следующий год может быть более благоприятным для России.

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Петр Павел призвал Запад не ослаблять поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: офис Президента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Чехии Петр Павел призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России. Победа России в Украине будет иметь далеко идущие последствия для всей Европы. Об этом Петр Павел сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для выполнения ее задачи по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: любая меньшая помощь была бы нашим поражением", - подчеркнул президент Чехии.

Павел сказал, что победа России может укрепить идею о достижении целей с помощью силы и использования слабости западных демократий. Согласно высказыванию главы чешского государства, следующий год может быть еще сложнее для Украины, особенно в связи с разрушением инфраструктуры, которую невозможно полностью восстановить.

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"Населению будет тяжело, а с нерешительностью стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций", – подчеркнул президент.

По словам главы Чехии, зима даст России время на восстановление ее военных мощностей, включая производство вооружения и переговоры с другими странами по поставкам.

"Если мы упустим возможность сохранить нашу поддержку Украины, следующий год может быть еще более благоприятным для Москвы. Этот год является ключевым для того, чтобы заложить основы успеха, следующий год будет сложнее", – подытожил Петр Павел.

Война в Украине

Напомним, президент Чехии Петр Павел убежден, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет. Тем не менее, он подчеркнул, что конечные сроки этого процесса будут зависеть от развития событий в войне в Украине.

Кроме этого, он отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается не так, как ожидалось, из-за недостаточно быстрой и массовой поддержки от Запада. Эта задержка, по словам Павла, дала возможность России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению.

Также на скандальные высказывания премьера Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины отреагировала пресс-секретарь нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. Она разочарована позицией главы венгерского правительства в целом относительно Украины и называла Орбана одиноким в своих враждебных взглядах на Украину.

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