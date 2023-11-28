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РФ ударила баллистикой по Запорожью: что известно

Анна Ярославская
28 ноября 2023, 10:35
Удар пришелся по одному из предприятий города. Один человек получил легкие ранения.
Ракета Искандер, спасатель ГосЧС
РФ ударила ракетой "Искандер" по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС Украины

Утром во вторник, 28 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. По предварительной информации, баллистическая ракета атаковала предприятие в Запорожье. Ранен один человек.

"В 08:51 во время воздушной тревоги враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья", - написал в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Сейчас тип ракеты уточняется. Предварительно - одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер", - добавил он.

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По словам Малашко, сейчас известно об одном легко раненом человеке.

От взрывной волны повреждения получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 ноября российские оккупанты ударили ракетой по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Подробности атаки чиновник не уточнил, отметив лишь, что все детали сейчас устанавливаются.

27 ноября российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море свой фрегат "Адмирал Макаров", несмотря на сильнейший шторм и бурю. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на корабле находится до восьми ракет типа "Калибр". По этой причине уровень ракетной опасности значительно повысился.

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