В сильный шторм Россия вывела фрегат в море: к чему готовиться украинцам

Оккупанты вывели в море корабль с "Калибрами", несмотря на бурю.

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Россия вывела фрегат в море / коллаж: Главред, фото: Википедия

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море свой фрегат "Адмирал Макаров", несмотря на сильнейший шторм и бурю. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Согласно имеющимся данным, на корабле находится до восьми ракет типа "Калибр". По этой причине уровень ракетной опасности значительно повысился.

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Оперативно проходите в укрытие в случае оглашения опасности", - обратились к гражданам украинские военные. видео дня

Фрегат Адмирал Макаров / скриншот

Помимо прочего, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе активности тактической вражеской авиации на восточном и юго-восточном направлении, а также об угрозе применения авиационного вооружения.

Воздушные силы ВСУ / скриншот

Напомним, на Лимано-Купянском направлении продолжаются очень тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются прорваться вперед. Ситуацию может осложнить непогода. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

Также эксперты допускают, что причиной медленного украинского контрнаступления в Запорожской области и необходимости перейти к активной обороне могли стать недостатки в мобилизации. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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