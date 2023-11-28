Накрывают артой, авиацией и дронами: россияне пытаются продвигаться на востоке

На Лимано-Купянском направлении продолжаются очень тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются прорваться вперед. Ситуацию может осложнить непогода. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, сообщает Liga.net.
Лишь за сутки украинские военные смогли отбить 10 атак оккупантов. В то же время враг 353 раза обстрелял позиции украинских военных из артиллерии и минометов. Также оккупанты применили авиацию и дроны.
"Противник не прекращает попытку выйти на окраины Синьковки, чтобы ее захватить и развить наступление на Купянск. Также продолжаются боевые действия в районе Серебрянского лесничества", — сказал Фитьо.видео дня
На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются наступать в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки.
"Противник не оставляет попыток вытеснить наших защитников с позиций в Клещеевке. Нанесли 17 авиаударов, 18 дронов-камикадзе и совершили 534 обстрела", — говорит Фитьо.
На этом направлении ВСУ за сутки уничтожили 129 оккупантов, более 40 образцов военной техники.
Война России против Украины
Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки, сообщили в американском Институте изучения войны. Российские войска в ходе своих штурмовых действий не достигли значительных успехов.
Генерал Александр Сырский раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.
Россия начала третью волну наступления на Авдеевку, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, вражеским войскам не удастся достигнуть быстрого продвижения.
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