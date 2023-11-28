Накрывают артой, авиацией и дронами: россияне пытаются продвигаться на востоке

Российские оккупанты атакуют украинские позиции на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях.

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Враг пытается продвигаться на восточном фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

На Лимано-Купянском направлении продолжаются очень тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются прорваться вперед. Ситуацию может осложнить непогода. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо, сообщает Liga.net.

Лишь за сутки украинские военные смогли отбить 10 атак оккупантов. В то же время враг 353 раза обстрелял позиции украинских военных из артиллерии и минометов. Также оккупанты применили авиацию и дроны.

"Противник не прекращает попытку выйти на окраины Синьковки, чтобы ее захватить и развить наступление на Купянск. Также продолжаются боевые действия в районе Серебрянского лесничества", — сказал Фитьо. видео дня

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются наступать в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

"Противник не оставляет попыток вытеснить наших защитников с позиций в Клещеевке. Нанесли 17 авиаударов, 18 дронов-камикадзе и совершили 534 обстрела", — говорит Фитьо.

На этом направлении ВСУ за сутки уничтожили 129 оккупантов, более 40 образцов военной техники.

Война России против Украины

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки, сообщили в американском Институте изучения войны. Российские войска в ходе своих штурмовых действий не достигли значительных успехов.

Генерал Александр Сырский раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.

Россия начала третью волну наступления на Авдеевку, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, вражеским войскам не удастся достигнуть быстрого продвижения.

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