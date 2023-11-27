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"РФ весной начнет продавливать фронт": эксперт назвал единственный способ этого избежать

Алёна Воронина
27 ноября 2023, 21:21
Пока что ситуация для нас не катастрофическая, но если не произойдет никаких изменений, она может стать катастрофической.
Украинские военные, Виктор Андрусив
РФ весной может начать продавливать фронт/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, Telegram-канал Андрусива

Причиной медленного украинского контрнаступления в Запорожской области и необходимости перейти к активной обороне могли стать недостатки в мобилизации.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив. Он отмечает, что украинские военные за 6 месяцев контрнаступления уничтожили 115 тысяч российских оккупантов, но захватчики за этот же промежуток времени мобилизовали 120 тысяч человек. В то же время ВСУ, по словам эксперта, не компенсировали свои потери.

"Фактически, основной замысел контрнаступления заключался в том, чтобы выбить оккупантов в конкретных местах и воспользовавшись их слабостью прорываться в направлении Азовского моря. Но, несмотря на то, что мы не преобладали врага в силе, ни в технике (особенно в небе), основной проблемой стало именно пополнение свежими силами оккупантов", – отметил Андрусив.

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По словам эксперта, за 6 месяцев наши атакующие бригады уже истощились, но за это время не были сформированы новые резервы и пополнения. А российские захватчики тем временем пополнили свои силы и пошли в наступление "не только на Авдеевку, но и в принципе по всему фронту".

Андрусив выразил мнение, что после замены руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) ситуация с мобилизацией стала хуже. По словам эксперта, военкомы были коррумпированы, но выполняли план на 70-80%. Если бы они остались работать и дальше на своих местах, мы слышали бы о коррупции. Но снятие их с должностей привело к еще худшим последствиям. По мнению эксперта, можно было бы оставить руководителей ТЦК на своих местах, но строже их контролировать.

Эксперт добавил, что новые руководители ТЦК довольно растеряны. Они не знают, как выполнять план и при этом не столкнуться с возмущением людей из-за силовой мобилизации.

В то же время Андрусив обратил внимание на недостатки информационной кампании, которая должна была бы вызвать у граждан желание защищать Украину и присоединиться к ВСУ.

РФ может начать продавливать фронт весной 2024 года

По словам эксперта, если мы не решим вопрос мобилизации, то очень вероятно, что российские оккупанты весной 2024 года начнут продавливать фронт там, где будут ломаться наши истощенные бригады.

Также Андрусив напомнил, что страна-агрессор Россия перевела свою экономику на военные рельсы. По его словам, пока ситуация не катастрофическая для нас, но без изменений перспективы она может стать катастрофической.

Эксперт считает, что нужно снизить возрастной порог мобилизации и брать в армию ребят, моложе 27 лет. Кроме этого, по его мнению, нужно обязать тех военнообязанных, которые еще не находятся в войске, пройти короткий курс владения оружием.

"Мы на войне. И враг стиснул зубы и прет. Нравится вам это или нет-мы должны воевать. Мы не выбирали себе этой судьбы, но выбираем какая она будет дальше. Сдаться сегодня, начать говорить о мире, и все остальное – значит обесценить преданные жизни героев и жертв войны", – подытожил он.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Война в Украине

Британская разведка отмечала, что у оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку. Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года вызваны наступлением солдат и офицеров страны-агрессора на Авдеевку.

Напомним, командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Сырский.

Напомним, в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация сейчас сложная по всей линии фронта, но самая тяжелая – на востоке. Происходят очень интенсивные бои, но линия фронта почти не сместилась.

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мобилизация война в Украине вторжение России Виктор Андрусив
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