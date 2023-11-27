ВСУ нацелились на Мелитополь: в ВСУ раскрыли детали наступательной операции

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал подробности боевых действий за последние сутки.
На Мелитопольском направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательную операцию. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, сообщает Армія Inform.
Представитель ВСУ уточнил, что враг безуспешно пытается проводить штурмовые действия и вернуть утраченные позиции.
Бои за Авдеевку
"Впрочем, враг достаточно активно наносит авиаудары. В сутки зафиксировано 17 атак с воздуха, большая часть которых приходится на Марьинское и Авдеевское направления. Кроме того, оккупанты продолжают наземные атаки группами по 10–20 человек. В сутки их потери составляют 3 танка, более 500 военнослужащих. Почти 30 российских военных сдались в плен", - отметил спикер.
Штупун добавил, что на Авдеевском направлении оккупанты пытаются наступать на 6 направлениях. В сутки здесь отбиты почти 30 вражеских атак.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что у Авдеевки ВСУ отбросили врага: у РФ колоссальные потери. Захватчики активизировались и бросают на штурм большое количество техники, рассказал Виталий Барабаш.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Александр Сырский.
Как ранее сообщалось, Александр Сырский раскрыл детали ситуации под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.
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