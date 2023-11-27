УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ нацелились на Мелитополь: в ВСУ раскрыли детали наступательной операции

Алексей Тесля
27 ноября 2023, 19:39
Враг безуспешно пытается проводить штурмовые действия и вернуть утраченные позиции, рассказал Александр Штупун.
ВСУ
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал подробности боевых действий за последние сутки.

На Мелитопольском направлении подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательную операцию. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, сообщает Армія Inform.

Представитель ВСУ уточнил, что враг безуспешно пытается проводить штурмовые действия и вернуть утраченные позиции.

видео дня

Бои за Авдеевку

"Впрочем, враг достаточно активно наносит авиаудары. В сутки зафиксировано 17 атак с воздуха, большая часть которых приходится на Марьинское и Авдеевское направления. Кроме того, оккупанты продолжают наземные атаки группами по 10–20 человек. В сутки их потери составляют 3 танка, более 500 военнослужащих. Почти 30 российских военных сдались в плен", - отметил спикер.

Штупун добавил, что на Авдеевском направлении оккупанты пытаются наступать на 6 направлениях. В сутки здесь отбиты почти 30 вражеских атак.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что у Авдеевки ВСУ отбросили врага: у РФ колоссальные потери. Захватчики активизировались и бросают на штурм большое количество техники, рассказал Виталий Барабаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атакует на трех стратегических направлениях. На фронте много бывших "вагнеров", которых РФ бросает в атаки, рассказал Александр Сырский.

Как ранее сообщалось, Александр Сырский раскрыл детали ситуации под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ новости Мелитополя война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ нацелились на Мелитополь: в ВСУ раскрыли детали наступательной операции

ВСУ нацелились на Мелитополь: в ВСУ раскрыли детали наступательной операции

19:39 Украина
Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:13 Синоптик
"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:39

ВСУ нацелились на Мелитополь: в ВСУ раскрыли детали наступательной операции

19:16

Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

19:13

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:10

Про "термитов" или новое "достижение" РФмнение

18:47

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:25

Активизировались разговоры: передает ли Иран баллистические ракеты РФ - ответ ГУР

18:11

Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

17:57

ВСУ устроили "мясорубку" у Авдеевки и отбросили врага: у РФ колоссальные потери

17:50

В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности

Реклама
17:50

Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

17:35

Наоми Кэмпбелл обручилась и засветила огромный "булыжник" на пальце - СМИ

17:33

При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода

17:26

Что нельзя одалживать 28 ноября, чтобы не было бедности: важные приметы дня

17:20

Лишь самые внимательные найдут ошибку на картинке за 9 секунд: загадка на скорость

17:13

Совершеннолетний сын генпрокурора Костина покинул Украину и поселился в Нью-Йорке, - политолог Магда

16:47

"Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине – тревожный прогноз ВСУ

16:33

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Кролику – проблема, Змее - счастье

16:24

"Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

15:59

Необходима программа действий по спасению Украинымнение

15:49

Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

Реклама
15:47

Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

15:20

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

14:51

Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

14:45

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:44

Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

14:44

Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

14:43

Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в АльянсВидео

14:30

Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

13:51

В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

13:50

Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной "бавовны" в РоссииВидео

13:47

Можно ли есть продукты после пищевой моли: ответ на этот вопрос ошеломит

13:10

"Увольнение Залужного": политолог назвал самые большие угрозы для Украины

12:53

Гороскоп на завтра 28 ноября 2023: Весам - выбор между работой и домом, Козерогу - непринятие

12:50

РФ атакует на трех стратегических направлениях: генерал ВСУ назвал цели врага

12:48

Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитникеВидео

12:27

Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

12:23

"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

12:23

Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

12:03

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

11:52

Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

Реклама
11:47

Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

11:44

Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

11:16

Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУВидео

10:39

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:35

Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

10:35

Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер ЛопесВидео

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

09:37

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктовФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять