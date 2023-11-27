В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс: он создает сильнейшие помехи

На оккупированном полуострове Крым одна из станций излучает необъяснимо мощные волны.

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В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс / коллаж: Гларвед, фото: Википедия, Sentinel-1

На побережье Крыма, а точнее - в районе Севастополя, обнаружили ранее неизвестный комплекс, который дает помехи существенной мощности. Предполагается, что он изобретен для усиления защиты важных объектов оккупантов на полуострове. Об этом рассказали в редакции Фокус, ссылаясь на Bulgarian Military.

Эксперты, изучив снимки Европейского космического агентства Sentinel-1, которые были опубликованы 25 ноября, пишут, что масштабы деятельности данной станции не оставляют равнодушным. Всё дело в том, что помехи, которые она излучает заметны и в Евпатории. Однако есть вопрос - на снимках может быть изображена и система радиоэлектронной борьбы, и радиолокационной системы высокой интенсивности.

Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1

Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1

Целью данного комплекса эксперты называют повышение надежности обороны против атак БпЛА и морских дронов с территории Украины. В частности, системы могут охранять объекты инфраструктуры полуострова.

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Что это может быть

При всех подозрениях, обозреватели призывают не спешить с выводами о новой радиолокационной системе, вполне возможно, что она существовала и до этого, однако сейчас её могли включить в состав ПВО Крыма.

Запуск работы данной станции, которая может быть и РЛС "Воронеж" и её вариантом "Небо-М" эксперты называют вполне закономерным, ведь военные объекты оккупированного полустрова действительно являются целями для украинского поражения. При этом, помехи, которые создает станция, могут искажать даже спутниковые снимки. Всё это сделано для того, чтобы было трудно определить ее точное местоположение.

"При изучении отражений сигналов можно обнаружить некоторые странные особенности, которые не соответствуют привычной геометрической структуре самолетов. Такое несоответствие может быть признаком новых сложных технологий маскировки, применяемых для защиты ценных машин от возможных ударов беспилотников", — резюмировали эксперты.

Напомним, оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма.

Также, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра в Херсонской области подбирается к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.

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