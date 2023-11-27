УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс: он создает сильнейшие помехи

Елизавета Бельмас
27 ноября 2023, 19:39
На оккупированном полуострове Крым одна из станций излучает необъяснимо мощные волны.
В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс
В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс / коллаж: Гларвед, фото: Википедия, Sentinel-1

На побережье Крыма, а точнее - в районе Севастополя, обнаружили ранее неизвестный комплекс, который дает помехи существенной мощности. Предполагается, что он изобретен для усиления защиты важных объектов оккупантов на полуострове. Об этом рассказали в редакции Фокус, ссылаясь на Bulgarian Military.

Эксперты, изучив снимки Европейского космического агентства Sentinel-1, которые были опубликованы 25 ноября, пишут, что масштабы деятельности данной станции не оставляют равнодушным. Всё дело в том, что помехи, которые она излучает заметны и в Евпатории. Однако есть вопрос - на снимках может быть изображена и система радиоэлектронной борьбы, и радиолокационной системы высокой интенсивности.

Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1
Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1
Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1
Снимки Европейского космического агентства Sentinel-1

Целью данного комплекса эксперты называют повышение надежности обороны против атак БпЛА и морских дронов с территории Украины. В частности, системы могут охранять объекты инфраструктуры полуострова.

видео дня

Что это может быть

При всех подозрениях, обозреватели призывают не спешить с выводами о новой радиолокационной системе, вполне возможно, что она существовала и до этого, однако сейчас её могли включить в состав ПВО Крыма.

Запуск работы данной станции, которая может быть и РЛС "Воронеж" и её вариантом "Небо-М" эксперты называют вполне закономерным, ведь военные объекты оккупированного полустрова действительно являются целями для украинского поражения. При этом, помехи, которые создает станция, могут искажать даже спутниковые снимки. Всё это сделано для того, чтобы было трудно определить ее точное местоположение.

"При изучении отражений сигналов можно обнаружить некоторые странные особенности, которые не соответствуют привычной геометрической структуре самолетов. Такое несоответствие может быть признаком новых сложных технологий маскировки, применяемых для защиты ценных машин от возможных ударов беспилотников", — резюмировали эксперты.

Напомним, оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма.

Также, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра в Херсонской области подбирается к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
РЛС новости Крыма
Реклама

Главное за день

ВСУ нацелились на Мелитополь: раскрыты детали наступательной операции

ВСУ нацелились на Мелитополь: раскрыты детали наступательной операции

19:39 Украина
Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:13 Синоптик
"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:39

В Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс: он создает сильнейшие помехи

19:39

ВСУ нацелились на Мелитополь: раскрыты детали наступательной операции

19:16

Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

19:13

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:10

Про "термитов" или новое "достижение" РФмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:47

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:25

Активизировались разговоры: передает ли Иран баллистические ракеты РФ - ответ ГУР

18:11

Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

17:57

ВСУ устроили "мясорубку" у Авдеевки и отбросили врага: у РФ колоссальные потери

Реклама
17:50

В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности

17:50

Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

17:35

Наоми Кэмпбелл обручилась и засветила огромный "булыжник" на пальце - СМИ

17:33

При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода

17:26

Что нельзя одалживать 28 ноября, чтобы не было бедности: важные приметы дня

17:20

Лишь самые внимательные найдут ошибку на картинке за 9 секунд: загадка на скорость

17:13

Совершеннолетний сын генпрокурора Костина покинул Украину и поселился в Нью-Йорке, - политолог Магда

16:47

"Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине – тревожный прогноз ВСУ

16:33

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Кролику – проблема, Змее - счастье

16:24

"Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

15:59

Необходима программа действий по спасению Украинымнение

Реклама
15:49

Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

15:47

Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

15:20

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

14:51

Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

14:45

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:44

Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

14:44

Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

14:43

Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в АльянсВидео

14:30

Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

13:51

В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

13:50

Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной "бавовны" в РоссииВидео

13:47

Можно ли есть продукты после пищевой моли: ответ на этот вопрос ошеломит

13:10

"Увольнение Залужного": политолог назвал самые большие угрозы для Украины

12:53

Гороскоп на завтра 28 ноября 2023: Весам - выбор между работой и домом, Козерогу - непринятие

12:50

РФ атакует на трех стратегических направлениях: генерал ВСУ назвал цели врага

12:48

Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитникеВидео

12:27

Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

12:23

"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

12:23

Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

12:03

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

Реклама
11:52

Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

11:47

Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

11:44

Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

11:16

Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУВидео

10:39

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:35

Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

10:35

Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер ЛопесВидео

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять