Если ВСУ загонят 100 тыс. оккупантов в большой котел, режим Путина в РФ рухнет – Тука

Режим российского диктатора Владимира Путина в России чувствителен к поражениям российской оккупационной армии в Украине. Поэтому крупное поражение оккупантов на фронте могло бы подтолкнуть путинский режим к падению.
Это могло бы произойти, например, если украинские военные загнали бы 50-100 тысяч оккупантов в большой котел. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде.
"Например, если бы на одном из направлений удалось создать большой котел, в котором оказалось бы 50-100 тысяч российских оккупантов вместе с кучей металлолома. И здесь речь не идет об их физическом уничтожении – только об окружении, разоружении и взятии в плен", – отметил Тука.
По его словам, поражение примерно такого уровня могло бы привести к отрезвлению глубинного русского народа хотя бы на день-два. И в таком случае могла бы проявиться ответная реакция самих россиян на действия их главы.
"Путину абсолютно наплевать на этих пропитых, беззубых и полуграмотных людей. Поэтому его совершенно не интересует то, сколько их умрет в Украине. Его интересуют исключительно рейтинги", – подытожил Тука.
Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится собственным прогнозом относительно дальнейшего течения войны в Украине:
Война в Украине
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки. Российские войска якобы захватили всю промзону юго-восточнее Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что Украина с партнерами могла бы раздавить РФ. Но Запад дает слишком мало техники и оружия для победы над агрессором. Запад не хочет верить в то, что сформировалась ось зла из трех стран. Но с этой осью зла нужно бороться, пока она не стала критически мощной.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что РФ боится "заморозки" войны в Украине. У России нет консенсуса относительно того, что именно будет считаться их победой в войне. И поэтому в российском инфопространстве вспыхнуло беспокойство относительно темпов войны.
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