В трех областях Украины из-за снегопада погибли люди - МВД

В Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве стихия привела к многочисленным жертвам.

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Из-за мощных снегопадов в Украине погибли десять человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Третий день в Украине бушует непогода, приведшая к смертельным последствиям. Из-за осложнения погодных условий в Украине погибли 10 человек. Также пострадали 23 человека, среди которых дети. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Ситуация в Одесской области

Общее количество вызовов в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Одесской области составило 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, среди которых 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.

Спасатели оказали помощь 2498 людям, в том числе 162 детям. За это время в результате непогоды погибли 5 человек, а 15 пострадали. Некоторые участки дорог М-05 и М-15 работают в реверсном режиме.

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Ситуация в Николаевской области

Спасатели в области выезжали на 66 вызовов. ГСЧС отбуксировала 144 автомобиля. На некоторых частях дорог сейчас наблюдается затрудненное движение. На территории Николаевской области погибли 2 человека, еще 2 пострадали.

Последствия непогоды в Украине

По данным МВД, 8 дорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях. За время непогоды отбуксировано 1530 транспортных средств.

В целом, в результате снегопадов и заморозков, погибли 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. Также 23 человека пострадали, из которых 2 детей.

Напомним, в Украине бушует снежная буря, которая привела к серьезным проблемам на дорогах и в энергоснабжении. По данным МВД Украины, движение транспорта перекрыто на 14 автодорогах, а в 16 областях обесточены 2019 населенных пунктов. В результате ухудшения погодных условий 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, а 840 автомобилей уже отбуксировали.

Также на Украину надвигается еще один мощный циклон. Прогнозируются разные погодные условия в разных регионах страны. В некоторых областях ожидают дождь, в других — снег, мокрый снег и метели. Метеорологи рекомендуют готовиться к возможным осложнениям на дорогах.

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