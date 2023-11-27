Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктов

Самая сложная ситуация сохраняется на севере и юге Одесской области. Снежные заносы достигают полутора метров.

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В Украине бушует непогода / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Украину накрыла снежная буря. На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксированы 840 автомобилей, сообщили в МВД Украины.

Последствия непогоды: ситуация по регионам

Одесская область. Самая сложная ситуация сохраняется на севере и юге региона: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники. Для расчистки снежных заносов, буксировки авто и эвакуации людей использовали военную технику.

видео дня

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили из снежной ловушки 6 человек.

Отбуксованы более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 людям, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Смотрите видео - Как сейчас выглядит трасса Одесса-Киев:

Трасу Одеса-Киев замело снегом / скриншот

Николаевская область. Перекрыто движение на 10 участках дорог, заносы достигают 2 метров. Подразделения ГосЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксированы.

Черкасская область. Вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Кировоградская область. Вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксированы 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Ситуация в Киеве

По состоянию на утро понедельника, 27 ноября, Киев находится в сложных погодных условиях. В столице и области продолжается сильный снегопад, вьюги, снежные заносы; на дорогах - гололедица. Ветер 22 м/с. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая.

"Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Отключений электроэнергии не было; потребление электроэнергии проходит без ограничений. Аварий на газовых сетях не было, пассажирский транспорт работает по штатному графику. Подготовлены пункты обогрева", - говорится в сообщении.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу – решают родители.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что движение транспорта в Киеве затруднено. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал около 500 единиц специальной техники и почти 4 500 сотрудников.

Водителей просят без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

Также с 7:30 утра въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт. Ограничение будет действовать ориентировочно до 10 утра. Это позволит минимизировать пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Смотрите видео - Киев и область засыпает снегом:

Киевщину засыпает снегом / скриншот

Что говорят синоптики

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине продолжит ухудшаться - страну накроет новый циклон.

Прогноз погоды Натальи Диденко говорит: неблагоприятная погода коснется в большинства областей, только на Западе страны ожидается небольшой снег и порывистый ветер.

"27 ноября в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 метров в секунду, метели, снежные заносы. В переходной зоне более холодного и теплого воздуха - от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум - снег смешивается с мокрым снегом, ледяной дождь, еще плюс налипание мокрого снега, гололед, а все, что восточнее этой полосы, охватит дождливая погода. Однако и в этих областях с дождем будет штормовой ветер! Соответственно, на морях – шторм", - написала синоптик в Facebook.

В понедельник температура воздуха составит днем 0-3 градуса мороза.

Погода в Киеве: ожидается сильный снег, метель и сильный северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15-20, местами 25 метров в секунду.

В среду, 29 ноября, ожидается выход очередного южного циклона со снегопадами, предупредила синоптик.

Тем временем на горе Поп Иван зафиксированы рекордные -16°С. Ветер достигал 15 м/с.

Смотрите видео - Гору Поп Иван заметает снегом:

Снегопад на горе Поп Иван / скриншот

Как сообщал Главред, ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

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