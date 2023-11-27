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Еще один циклон ударит с новой силой: синоптик назвала дату жесткого ухудшения погоды

Ангелина Подвысоцкая
27 ноября 2023, 04:15
Новый циклон ворвется в Украину с юго-запада и принесет осложнение погоды в большинстве областей.
погода
Украину накроет новый мощный циклон / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине очень сильно испортилась. В страну ворвался очень сильный циклон, который активно засыпает снегом южные области. Он продлится недолго, но вскоре Украину накроет новый циклон. Об этом в эфире телемарафона заявила синоптик Наталья Диденко.

В Украину ворвался очень активный и молодой циклон с юго-запада Европы. Синоптик говорит, что такие циклоны имеют очень быстрый темп и проходят за сутки. По словам Диденко, уже 27 ноября погодные условия стабилизируются.

"С вечера и где-то за сутки он уйдет. Во второй половине дня осадки будут стихать по крайней мере. Ветер еще остается достаточно сильным в понедельник, а во вторник осадки прекратятся и ослабнет ветер", - говорит Диденко.

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Она добавила, что в разных областях Украины был значительный контраст по температуре воздуха.

"В Луганской и Донецкой областях температура воздуха достигала 14 градусов тепла. Но 27 ноября там тоже снизится температура воздуха. Больше всего сильные осадки заденут южную часть Украины, центральную и северную. Крайний восток и западные области получат меньшую активность от этого циклона. Но сильный штормовой ветер повсюду, во всех областях. Далее этот циклон пойдет в северо-восточном направлении", - рассказала Диденко.

Когда Украину накроет новый циклон

Синоптик Диденко рассказывает, что чаще всего подобные циклоны "ходят сериями". Таким образом Украину накроет новый циклон, непогода ворвется уже совсем скоро.

"Следующую серию мы ожидаем в среду (29 ноября – Главред). Опять же придет очередной циклон с юго-запада и снова он принесет существенное осложнение условий в большинстве областей Украины", - утверждает Диденко.

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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