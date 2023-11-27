Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

Синоптики объявили ІІ уровень опасности из-за серьезной опасности схода лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 28 ноября будет почти без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день сильные порывы ветра ожидаются в южных областях. Там скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о серьезной опасности схода снежной лавины. На высокогорье Западной и центральной части Закарпатской области будет держаться І уровень опасности. На высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области синоптики объявили II уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: ventusky

Погода 28 ноября

В Украине 28 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют. Только в западных областях будет снег, на Закарпатье - снег с дождем. На дорогах в этот день будет гололедица. Ветер в этот день будет преимущественно юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. На юге могут быть порывы ветра.

"Температура ночью 5-10° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и юго-востоке страны 0-5° мороза, в Крыму 0-5° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -9

По данным meteoprog, 28 ноября Украину засыплет снегом, будут порывы и морозы. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -9...-3 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до -2...+ 9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Погода 28 ноября в Киеве

В Киеве 28 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

"Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Какой может быть погода в Украине зимой

Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.

Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.

Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.

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