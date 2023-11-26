Мощные снегопады, метели и порывы до 30 м/с: Украину накрыл сильный шторм

Погода в Украине 27 ноября будет снежной и с очень сильными порывами ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Почти во всех областях порывы ветра будут 25-30 м/с и метели. Синоптики объявили ІІ уровень опасности. Более-менее спокойно будет только в западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областях.
Очень сильный снег будет в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях. Там объявили и уровень опасности. В Черниговской, Сумской и Черкасской областях объявили II уровень опасности из-за сильного снега с сугробами.
Погода 27 ноября
В Украине 27 ноября будет облачной. Синоптики прогнозируют сильный снег почти во всех областях. Там ожидаются снежные заносы и метели. В юго-восточных областях будет мокрый снег и гололедица. Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 17-22 м/с, будут сильные порывы ветра.
"Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза; в северных и центральных областях ночью и днем 2-7° мороза; на остальной территории в течение суток от 4° мороза до 2° тепла, в Крыму 1-6° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -6
По данным meteoprog, 27 ноября Украину засыплет снегом, будут порывы и морозы. Самая низкая температура воздуха будет на территории Волынской области. Там температура воздуха опустится до -6...-2 градуса. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +3...+ 12 градусов.
Погода 27 ноября в Киеве
В Киеве 27 ноября будет облачно. Синоптики в этот прогнозируют сильный снег со снежными заносами, метелями и гололедом на дорогах. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 17-22 м/с, ожидаются порывы ветра до 25 м/с. Синоптики объявили II уровень опасности из-за сильного ветра.
"Температура по области ночью и днем 1-6° мороза; в Киеве ночью и днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Какой может быть погода в Украине зимой
Метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, какой может быть погода на Новый год 2024. Ноябрь и декабрь особо не будут отличаться от прошлогодних. По ее словам, январь 2024 года в Украине будет малоснежным, осадков практически не будет.
Синоптик Наталья Птуха также рассказала, что этой зимой будет меньше холодов и другие "сюрпризы". Температура воздуха зимой будет выше нормы. А сам период холодов будет короче.
Синоптики также дали прогноз погоды в Украине на зиму 2023-2024 и рассказали, что мороз ворвется в страну уже с 1 декабря. Синоптики прогнозируют, что эта зима будет достаточно сухой и осадков практически не ожидается.
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