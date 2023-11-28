Украина с партнерами могла бы раздавить РФ: майор ВСУ сказал, что для этого нужно

Запад не хочет верить в то, что сформировалась ось зла из трех стран. Но с этой осью зла нужно бороться, пока она не стала критически мощной.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-s-partnerami-mogla-by-razdavit-rf-mayor-vsu-skazal-chto-dlya-etogo-nuzhno-10520377.html Ссылка скопирована

Украина с партнерами могла бы раздавить РФ/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил теробороны ВСУ, скрин

Антипутинская коалиция ряда государств могла бы "раздавить" страну-агрессора Россию, ведь военно-экономический потенциал западных стран, которые являются союзниками Украины, намного превышает потенциал РФ. Однако на Западе до сих пор не осознали, что побороть Россию нужно как можно быстрее, потому что чем дольше этого не происходит, тем больше страна-оккупант милитаризируется и усиливается.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, пишет OBOZ.UA.По его словам, вряд ли западные партнеры этого не видят, просто им не хочется верить в то, что сформировалась ось зла – Россия, Иран, Северная Корея, и что эту ось зла нужно уничтожать.

Гетман подчеркнул, что ряд западных стран гораздо экономически крепче РФ. Так, ВВП России ниже ВВП Италии. Также этот показатель ниже, чем отдельно во Франции и Британии. По словам майора запаса ВСУ, бюджет Пентагона втрое больше, чем бюджет всей РФ. В то же время Гетман отмечает, что возникает "странная ситуация", когда военная помощь Украине для борьбы со страной-агрессором РФ слишком мала и больше похожа на "крошки со стола".

видео дня

Он отметил, что для свержения режима Саддама Хусейна в Ираке Запад задействовал войска коалиции, использовал 4 тысячи танков Abrams и 4 тысячи бронированных машин Bradley, а также запустил по территории, которую занял Хусейн (а это намного меньше, чем наша линия фронта) 280 ракет Tomahawk. Тогда Хусейна удалось победить очень быстро. Зато сейчас Украине передали только 31 танк Abrams, говорит Гетман. По его словам, такая малая помощь является ответом на вопрос, почему у нас такое медленное наступление.

Также майор запаса ВСУ обратил внимание, что пока Россия может получить ракеты от Ирана, западные партнеры до сих пор колеблются, передавать ли Украине дальнобойное оружие. А все такие колебания дают России время для перевода экономики на военные рельсы.

"Уже сейчас у них (у российских оккупантов – ред.) есть возможность произвести по меньшей мере три ядерные бомбы. Они уже производят новейшие гиперзвуковые ракеты и тому подобное. То же касается и Северной Кореи, которая уже запустила ракету в космос", – подчеркнул Гетман.

Он подчеркнул, что с этой осью зла нужно бороться сейчас, пока она не стала критически мощной.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне пытаются продвигаться на востоке. Российские оккупанты атакуют украинские позиции на Лимано-Купянском и бахмутском направлениях.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ наступает на шести направлениях в районе Авдеевки. Российские войска якобы захватили всю промзону юго-восточнее Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.

Также аналитики ISW рассказали, что мощный шторм в Черном море повлиял на фронт. Опасная погода в Черном море заставила страну-агрессора Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.