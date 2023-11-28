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Власть Польши отреагировала на блокаду границ: какие условия предложили Украине

Елизавета Бельмас
28 ноября 2023, 00:29
Блокада польских границ для украинских перевозчиков наконец может прекратиться.
Власть Польши отреагировала на блокаду границ
Власть Польши отреагировала на блокаду границ / коллаж: Главрел, фото: УНИАН, pexels

Вчера, 27 ноября, Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением по урегулированию блокады на границах, которая длится ужже третью неделю. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Польши.

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик обратился к Украине с просьбой выполнить требования польских протестующих. Они заключаются в том, чтобы Украина отменила электронную очередь для грузовиков, которые возвращаются в ЕС без груза. Именна эта очередь и стала причиной протестов.

Это привело к значительному увеличению времени ожидания для транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые возвращаются из Украины без груза, чтобы пересечь украинско-европейскую границу. По мнению протестующих, эта система позволяет неравноправное отношение к украинским и польским перевозчикам, - объясняет Адамчик.

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Помимо прочего, польский министр обратился к европейскому комиссару по транспорту Адины Велян с просьбой рассмотреть возобновление необходимости получения разрешений на международные перевозки, которые отменили для украинцев. К тому же, он сообщил, что со стороны украинцев наблюдались нарушения правил "транспортного безвиза".

В Министерстве инфраструктуры Польши объяснили, это обращение - это действие, которое является продолжением усилий министерства устранить причины забастовки, которые кроются не только в Украине, но и в ЕС. Тем временем, в ЕС готовятся к заседанию Транспортного совета, которое состоится 4 декабря. На нем будут обсуждать, к чему привели последствия соглашения об отмене необходимости получать разрешение на перевозки украинских водителей.

Блокада польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января. Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

Также Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

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