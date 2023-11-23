УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

Юлия Закрепа
23 ноября 2023, 18:35
Изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до января.
Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января
Польские фермеры будут блокировать украинских перевозчиков / коллаж: Главред, Фото: Суспільне Львов, RMF FM

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.

Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

"Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тыс. злотых, а мы получили лишь 3,3 тыс. кредиты ликвидности, которые в определенной степени нас поддерживали, были отозваны, чтобы мы могли продолжать функционировать как фермеры. К сожалению, правительство, которое сейчас идет, забрало у нас эти кредиты" - сказал Роман Кондров, один из организаторов протеста.

видео дня

Третьим требованием фермеров является то, чтобы не повышали налог на землю. Также они сообщили, что с понедельника по 3 января через пограничный пункт пропуска будут пропускать только два грузовика в день. Он также заявил, что вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений.

Польская блокада: что известно

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Польшу накажут за блокирование границ и товаропотока. Власти Польши не спешат обеспечить восстановление товаропотока из Украины законными "коридорами солидарности".

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Польши ГПСУ перекрытие границы
Реклама

Главное за день

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:37 Украина
"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:41 Украина
ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

18:14

"У нас заканчивается время": НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
18:03

Травести-дива Монро показала, как выглядела до операций

18:01

Ликвидация военкора "Россия-24": в РФ заподозрили халатность, ищут виновного и грызутся

17:41

"Засыплет снегом до полуметра": украинцев предупредили о серьезной непогоде в ближайшие дни

17:23

Как часто стирать постельное белье при простуде - эксперт назвал точный ответ

Реклама
17:19

Лёд тронулся: президент Аргентины предложил Зеленскому провести мирный саммит

17:18

Почему собаки лижут руки: что хотят сказать домашние любимцы

16:53

ЕС пошел на уступки Венгрии: дает 900 млн евро в обмен на разблокирование помощи Украине

16:31

"Самые ожесточенные бои за всю войну": началось новое наступление на Авдеевку - Барабаш

16:16

РФ ударила кассетными снарядами по Чернобаевке: есть погибшие и раненые

16:03

Воевали против Украины: Путин лично помиловал двух зэков-каннибалов

15:58

Сбежавший за границу Арестович "проехался" по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

15:34

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов: Укрэнерго сделало важное заявление

15:13

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти лягушку

15:10

Топ-политик из Кремля с женой украли и насильно удочерили 10-месячную девочку из Херсона - ВВС

15:09

Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся

Реклама
15:07

Россияне выводят резервы: стали известны успехи ВСУ на левом берегу Днепра

14:55

Поставки нового украинского оружия на фронт ускорятся: преодолена важная преграда

14:48

"Все войска выведут и будет громкое заявление": назван месяц и год завершения войны в Украине - прогнозВидео

14:46

"Это будет в пользу РФ": аналитик назвал ошибку, которой не должна допустить Украина

14:34

Неплях показала синяки и ссадины и рассказала об абьюзивных отношениях

14:25

Газ продолжает дорожать и исчезает с АЗС в Украине: что известно о кризисе топлива

14:22

Палатный: "Украинская команда" передала разведчикам партию ударных дронов

14:19

В Украине галопом скачут цены на продукты: что будет с ними уже скоро

14:14

Почему спать с кошкой опасно: врачи предупреждают об угрозе

14:08

"Двигается всей своей военной мощью": у Путина в истерике испугались НАТО

13:41

Очень легкая закуска за 3 минуты: рецепт на Новый год 2024, который восхитит всех

13:38

Безумная путинистка Чичерина "наехала" на оккупантов из-за ликвидации Полины Меньших

13:36

Осадчая показала трогательные фото с сыновьями

13:27

Россияне накапливают технику и усиливают атаки на Харьковскую область: ВСУ держат оборону

13:27

Популярный музыкальный продюсер назвала лучшую певицу УкраиныВидео

13:22

Оккупанты РФ начали третью волну штурма в районе Авдеевки: в ВСУ раскрыли детали

12:56

Украинский певец потерял на войне двух братьев

12:43

Эксперт пояснил, стоит ли украинцам сильно ожидать помощь от СШАВидео

12:37

Головоломка для "избранных": только гении смогут найти леопарда за 7 секунд

12:31

В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу антиевропейская партия: какие угрозы Украине

Реклама
12:30

Из чего делают гигиеническую помаду: удивительные сведения о косметике

12:21

Загородний – о возможных переговорах: РФ "выдвинет" два неприемлемых условияВидео

12:07

Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войнеВидео

11:48

Новости не очень: украинская актриса пожаловалсь на болезнь сына

11:39

"Война зашла в фазу "заморозки": на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ

11:18

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:14

Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

11:05

"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

10:53

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:52

Гороскоп на завтра 24 ноября 2023: Водолею - долги, Раку - скука на работе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять