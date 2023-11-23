Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

Изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до января.

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Польские фермеры будут блокировать украинских перевозчиков / коллаж: Главред, Фото: Суспільне Львов, RMF FM

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.

Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

"Мы продали кукурузу очень дешево, теряем 2 тысячи злотых на каждом гектаре. Расходы на гектар составляют 5,5 тыс. злотых, а мы получили лишь 3,3 тыс. кредиты ликвидности, которые в определенной степени нас поддерживали, были отозваны, чтобы мы могли продолжать функционировать как фермеры. К сожалению, правительство, которое сейчас идет, забрало у нас эти кредиты" - сказал Роман Кондров, один из организаторов протеста. видео дня

Третьим требованием фермеров является то, чтобы не повышали налог на землю. Также они сообщили, что с понедельника по 3 января через пограничный пункт пропуска будут пропускать только два грузовика в день. Он также заявил, что вся гуманитарная помощь будет поступать в Украину без ограничений.

Польская блокада: что известно

Напомним, что 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польша блокирует движение грузовиков из Украины. Накануне поляки начали забастовку на трех КПП, призванную отменить "транспортный безвиз" для грузовиков из Украины. Польша не принимает грузовики из Украины через пункт пропуска "Ягодин".

Польшу накажут за блокирование границ и товаропотока. Власти Польши не спешат обеспечить восстановление товаропотока из Украины законными "коридорами солидарности".

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