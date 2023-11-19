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Ужасное ДТП в Польше: автобус с украинцами "вылетел" с дороги, есть погибшие

Яна Ставская
19 ноября 2023, 15:46
В салоне автобуса всего находилось 10 человек. Трое пассажиров погибли.
Ужасное ДТП в Польше: автобус с украинцами 'вылетел' с дороги, есть погибшие
По данным польских СМИ, в салоне микроавтобуса находились только украинцы / Коллаж Главреда. Фото: Газета Wyborcza

Микроавтобус с украинцами попал в смертельную ДТП в Польше. МИД подтверждает гибель трех граждан Украины.

Как сообщил в комментарии Укринформ пресс-секретарь министерства Олег Николенко, происшествие с участием автотранспорта на украинской регистрации произошло возле города Грубешова Люблинского воеводства.

В результате ДТП есть погибшие среди взрослых и детей.

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"В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов", - заявил Николенко.

Информационный портал In Poland пишет, что на прямом участке дороги водитель автобуса около 4:30 утра внезапно съехал налево и врезался в дерево на обочине.

В транспортном средстве находилось 10 человек - все граждане Украины. Несмотря на реанимационные мероприятия жизнь двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальных пассажиров доставили в больницу.

Напомним, еще в мае Украину всколыхнула новость о гибели военного под колесами Lexus на блокпосту в Киеве. Как стало известно, за рулем авто сидел глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Кроме того, в ночь на 22 октября при въезде в Киев водитель автомобиля Honda протаранил военного на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, начато уголовное производство.

А вот 3 ноября с участием депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes-Benz GLE сбил местную 18-летнюю жительницу. На момент ДТП Николаенко находился в авто вместе с женой. В содеянном нардеп вскоре сам признался, однако заверил, что ПДД не нарушал и был за рулем трезвым.

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