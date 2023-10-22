Страшное ДТП в Киеве: водитель Honda переехал военного на блокпосту

В ночь на 22 октября при въезде в Киев водитель автомобиля Honda протаранил военного на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, начато уголовное производство.
Как сообщает полиция Киева, событие произошло около 00:30. Водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.
В дальнейшем водитель Honda не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался.
Вероятно, водитель пытался "проскочить"
Как подчеркнули в полиции Киева, водитель Honda двигался уже во время комендантского часа. Правоохранители считают, что он пытался "проскочить", потому что, по предварительной информации, не имел пропуска на передвижение в этот час суток.
"Скорее всего, он пытался успеть до 00:00 заехать в Киев. Но это, к сожалению, не удалось. Торопясь и в условиях тумана ... вот имеем, к сожалению, такие трагические последствия. У нас нет такой информации, что он имел пропуск. То есть это гражданское лицо", - поделилась в эфире телемарафона спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Виновника ДТП следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.
Следователи полиции Киева по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.
Это не первое ДТП на блокпостах Киева
Напомним, еще в мае Украину всколыхнула новость о гибели военного под колесами Lexus на блокпосту в Киеве. Как стало известно, за рулем авто сидел глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.
Судья находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но медицинское освидетельствование проходить тогда отказывалось.
В тот же месяц Тандыра отправили под стражу без права внесения залога.
А уже в июле произошло другое ДТП с пострадавшими военными - на блокпосту в Киеве возле станции "Святошин". Один нацгвардеец погиб. Кроме того, Volkswagen тогда протаранил еще два автомобиля, в одной из машин тоже находился военный. Суд взял водителя под стражу на два месяца без права внесение залога.
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