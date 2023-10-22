Страшное ДТП в Киеве: водитель Honda переехал военного на блокпосту

По предварительным данным, у виновника ДТП не было пропуска и он пытался "проскочить" в Киев уже во время комендантского часа.

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Водитель находился в трезвом состоянии / Коллаж Главреда. Фото: kyiv.npu.gov.ua, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В ночь на 22 октября при въезде в Киев водитель автомобиля Honda протаранил военного на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, начато уголовное производство.

Как сообщает полиция Киева, событие произошло около 00:30. Водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

В дальнейшем водитель Honda не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший скончался.

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Вероятно, водитель пытался "проскочить"

Как подчеркнули в полиции Киева, водитель Honda двигался уже во время комендантского часа. Правоохранители считают, что он пытался "проскочить", потому что, по предварительной информации, не имел пропуска на передвижение в этот час суток.

"Скорее всего, он пытался успеть до 00:00 заехать в Киев. Но это, к сожалению, не удалось. Торопясь и в условиях тумана ... вот имеем, к сожалению, такие трагические последствия. У нас нет такой информации, что он имел пропуск. То есть это гражданское лицо", - поделилась в эфире телемарафона спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Виновника ДТП следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

Следователи полиции Киева по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Это не первое ДТП на блокпостах Киева

Напомним, еще в мае Украину всколыхнула новость о гибели военного под колесами Lexus на блокпосту в Киеве. Как стало известно, за рулем авто сидел глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Судья находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но медицинское освидетельствование проходить тогда отказывалось.

В тот же месяц Тандыра отправили под стражу без права внесения залога.

А уже в июле произошло другое ДТП с пострадавшими военными - на блокпосту в Киеве возле станции "Святошин". Один нацгвардеец погиб. Кроме того, Volkswagen тогда протаранил еще два автомобиля, в одной из машин тоже находился военный. Суд взял водителя под стражу на два месяца без права внесение залога.

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