Под угрозой поставки оружия Украине: РФ устраивает диверсии в Болгарии – FT

Диверсии РФ в Болгарии могут сорвать критически важные поставки оружия в Украину.

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Эмилиан Гебрев пережил покушения со стороны РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/sapviktor, скриншот

В Болгарии российские диверсанты активно атакуют заводы и склады оружейной компании EMKO, которая производит большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, поставляемых Украине.

Об этом рассказал известный болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев в комментарии изданию The Financial Times.

Он подчеркнул, что диверсии могут сорвать критически важные поставки оружия в Украину.

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"Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО", – уверен болгарский бизнесмен.

В свою очередь болгарские производители в оборонной отрасли говорят о том, что их страна остается основной сферой деятельности российских агентов. При этом подчеркивается, что инфильтрация особенно остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны.

"Россияне очень заинтересованы в наших объектах и людях, которые их обслуживают", – рассказал болгарский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Вместе с тем в болгарской прокуратуре заявляют о том, что обвинения в российском проникновении "категорически не соответствуют действительности". Отмечается, что прокуратура задокументировала преступную деятельность агентов ГРУ и привлекла их к уголовной ответственности, но поскольку РФ не выдает своих граждан, у Софии не было возможности привлечь их к ответственности.

Что известно о покушениях на Гебрева

Отмечается, что оружейный магнат Эмилиан Гебрев ранее пережил два покушения со стороны россиян. При этом ни один российский шпион не был задержан или привлечен к ответственности в связи с его отравлением и взрывами на объектах его компании, поэтому он обвинил в этом влияние Москвы на болгарское правительство.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования были либо остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – указал Гебрев.

Ранее следствие Болгарии обнародовало имена россиян, которых подозревают в покушении на убийство местного бизнесмена Эмилиана Гебрева с помощью яда "Новичок". Речь идет об инциденте в 2015 году.

В деле, где пострадавшими приходят Эмилиан Гебрев, его сын Христо и Валентин Тахчиев предъявлены обвинения трем гражданам России: Георгию Горшкову, Сергею Павлову и Сергею Федотову.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины. По данным журналистов, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией Imex Group.

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