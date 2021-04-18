На взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

Во взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины / ct24.cz

Взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия), который был организован российскими агентами, был вероятнее всего проведен для срыва поставок оружия ‒ в том числе в Украину. Об этом сообщает чешский портал Irozhlas.

По данным журналистов, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием ‒ Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария якобы была перевалочным пунктом.

Издание Respect со ссылкой на свои источники в полиции также утверждают, что оружие готовили к поставке легальному торговцу Эмилиану Гебреву, и отмечает важную деталь ‒ Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Национальной гвардии (в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе).

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