На взорванных россиянами в Чехии складах было оружие для Украины - СМИ

По данным журналистов, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией Imex Group.
Взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия), который был организован российскими агентами, был вероятнее всего проведен для срыва поставок оружия ‒ в том числе в Украину. Об этом сообщает чешский портал Irozhlas.
По данным журналистов, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием ‒ Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария якобы была перевалочным пунктом.
Издание Respect со ссылкой на свои источники в полиции также утверждают, что оружие готовили к поставке легальному торговцу Эмилиану Гебреву, и отмечает важную деталь ‒ Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Национальной гвардии (в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе).
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Напомним, ранее сообщалось:
- 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии произошел взрыв и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.
- Вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
- Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова - которые могут быть причастны к взрывам на территории складского комплекса по хранению боеприпасов
- Чешские правоохранители сообщают, что в октябре 2014 года сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могли пересечь чешскую границу по молдавскому и таджикскому паспортам. В них они были обозначены как "Николай Поп" и "Руслан Табаров".
- По данным проектов Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.
- Их подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.