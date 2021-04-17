В Чехии объявили в розыск Петрова с Бошировым: всплыла неожиданная версия

Агентов ГРУ объявили в розыск в Чехии / Reuters

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как говорится в сообщении чешской полиции, розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления".

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, они приезжали в Прагу, затем — в Злинский край.

В чешской полиции пока не подтвердили связь между розыском россиян и взрывами на складах.

Как сообщает местное издание Novinky, в октябре 2014 года сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" могли пересечь чешскую границу по молдавскому и таджикскому паспортам. В них они были обозначены как "Николай Поп" и "Руслан Табаров". МВД Чехии запрашивает помощь в их нахождении.

Петров и Боширов могли быть причастны к взрывам на территории складского комплекса по хранению боеприпасов, в чешском селе Врбетице (регион города Злин) в 2014 году.

Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Кто такие Петров и Боширов:

Британская полиция называет "Петрова" и "Боширова" подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, "кто они такие", и что они "гражданские, конечно".

На следующий день "Петров" и "Боширов" дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, "Петрова" и "Боширова" на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны.