Послы стран ЕС согласовали санкции против "Боширова" и "Петрова"

"Александр Петров","Руслан Боширов" / "Скотланд-Ярд"

Послы стран, входящих в Европейский Союз согласовали введение санкций против офицеров ГРУ Минобороны РФ, в том числе и Александра Мишкина (Александр Петров) и Анатолия Чепиги (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении российского бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня согласились на введение санкций в отношении четырех офицеров ГРУ, в частности, относительно двух "туристов" [Мишкина и Чепиги− "Главред"] из Солсбери. Санкции утвердит Совет министров ЕС в понедельник (21 января) и они станут первыми санкциями, которые введены в соответствии с новым режимом по химическому оружию", − написал он.

Напомним, ранее "Петров" и "Боширов" дали большое интервью российской телепропагандистке Маргарите Симоньян. За что и были нещадно высмеяны пользователями Сети.