В Сеть слили фото водительских прав "отравителя" Скрипалей Чепиги-Боширова

Руслан Боширов в лондонском аэропорту "Гатвик" 2 марта / Metropolitan Police

Группа расследователей Conflict Intelligence Team опубликовала в Facebook фотографию водительских прав, якобы принадлежащих подозреваемому в покушении на российского шпиона Сергея Скрипаля Руслану Боширову, который, по информации СМИ, на самом деле является сотрудником ГРУ Анатолием Чепигой.

Документ, полученный журналистами, по их словам, от анонимного источника, выдан в Хабаровске в 2009 году.

facebook.com/CITeam.org

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок" Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ. The Bellingcat и The Insider утверждают, что под личностью второго скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.