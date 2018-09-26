"Отравителем" Скрипалей "Русланом Бошировым" оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига - СМИ

Руслан Боширов (он же, полагают СМИ, Анатолий Чепига) / скриншот из видео

Один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой.

Об этом сообщают издание The Insider и группа расследователей Bellingcat.

Журналисты нашли его среди выпускников военных училищ, которые готовят сотрудников военной разведки.

Человека, похожего на "Боширова" нашли на групповом фото курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сделанной в Чечне.

theins.ru

В списке выпускников на сайте ДВОКУ журналисты нашли Анатолия Чепигу, который по возрасту мог быть "Бошировым" и служил в Чечне.

theins.ru

Чепига проживал в Хабаровске по адресу, который совпадал с адресом войсковой части 14-й бригады спецназа ГРУ.

/ theins.ru

Расследователи нашли выписку из системы "Российский паспорт" 2014 года с фотографией Чепиги.

theins.ru

Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года, закончил ДВОКУ с отличием, после чего служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ.

В декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин присвоил Чепиге звание "Героя России". Документы на имя "Боширова" он получил в Москве, где, утверждают журналисты, окончил Академию ГУ ВС России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.