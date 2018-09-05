Дело Скрипалей: в Великобритании назвали имена "отравителей" из РФ: опубликованы фото

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К отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

Как заявили в королевской прокуратуре Великобритании, они прибыли в Солсбери 2 марта вернулись в Россию 4-го. Следы отравляющего вещества "Новичок" были найдены в гостиничном номере, где они останавливались.

"Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа", - сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория выдвинула версию, что ее дядя скончался.