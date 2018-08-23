"Был бы жив – уже бы показали": племянница Скрипаля выдвинула жуткую версию

Сергей Скрипаль до сих пор не появляется в публичном пространстве / "Коммерсант"

Племянница отравленного в Великобритании экс-грушника Сергея Скрипаля Виктория выдвинула версию, что ее дядя скончался.

В конце июля Виктория общалась со своей двоюродной сестрой Юлией – дочерью Сергея Скрипаля, которая также получила дозу яда. Та заверила, что отец идет на поправку, со дня на день должны снять с шеи трахеостому, пишет "Московский комсомолец".

"После Юлиного звонка я каждый день слышу от бабушки (мать Сергея Скрипаля – ред.): "Сделайте так, чтобы он позвонил, чтобы он вернулся". Если раньше она была просто в неведении, то сейчас ей дали надежду, но... не дали сына — она страдает из-за того, что не может ни увидеть его, ни хотя бы услышать", – рассказала Виктория.

Тот факт, что Скрипаль до сих пор не появляется в публичном пространстве его племянница связывает с тем, что властям Британии просто нечего предъявить общественности.

"Не дай Бог, но тут либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего. Конечно, он мог сам отказаться от этого, но здесь мне кажется, как с Литвиненко — демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", — уверена Виктория Скрипаль.

Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона.