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Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

Руслан Иваненко
14 июля 2025, 19:54
63
Автор "Нашей дачи" делится проверенным способом борьбы с кротами.
Крот
Автор делится проверенным способом борьбы с кротами / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как решить проблему с кротами
  • Какое средство от кротов считается самым эффективным
  • Почему достаточно лишь одного применения в год

Для каждого садовода, огородника или дачника его участок - это не просто земля, а результат неустанного, а порой и тяжелого труда. Особенно обидно, когда этот труд начинают портить нежелательные гости, такие как кроты.

Главред решил поделиться способом борьбы с кротами для садоводов и дачников.

видео дня

Экспертный опыт

Валерий, автор популярного YouTube-канала "Наша дача", делится своим личным, проверенным опытом, который поможет вам защитить свой урожай. Он утверждает, что находит выход даже в, казалось бы, самых сложных ситуациях, и его советы действительно работают.

Надежное решение

Валерий рекомендует использовать фумигаторные таблетки препарата "Джин". По его словам, для достижения максимального эффекта достаточно рассыпать эти таблетки непосредственно по кротовинам.

Важно помнить, что эти таблетки являются фумигаторами и испаряют газ, поэтому следует строго следовать инструкции производителя для безопасного и эффективного применения.

Принцип действия

По словам автора, специфический запах испаряющегося газа расходится по всей системе кротовых нор, заставляя кротов постепенно покидать участок. Одного применения препарата, как отмечает Валерий, хватает, чтобы кроты не возвращались на ваш участок целый год. Он также отмечает, что эту процедуру рекомендуется проводить раз в год для поддержания постоянной защиты.

Проверено опытом

Валерий подчеркивает, что лично перепробовал множество других средств и препаратов для борьбы с кротами, но именно "Джин" показал себя как наиболее надежный и эффективный. Этот препарат, по его словам, действительно хорошо зарекомендовал себя на практике, что подтверждает его экспертное мнение.

Подробнее о том, как выгнать крота с участка, смотрите в видео:

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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