Розы будут радовать непрерывным цветением: что стоит сделать летом

Вы узнаете:
- Что сделать, что розы непрерывно цвели
- Как обрезать розу, чтобы сдержать куст
Розы - украшение любого сада, но чтобы они ежегодно дарили пышное цветение, за ними нужно правильно и вовремя ухаживать. Один из ключевых этапов такого ухода - обрезка.
Главред узнал, как летом обрезать розы, чтобы они цвели непрерывно. Об этом на YouTube-канале "Юлия сад Украины" рассказала мастер топиарного искусства Юлия и показала, как выполнять обрезку на примере плетистых роз.
По ее словам, розы надо обрезать как только появляются цветы, которые отцветают. Но важно не просто срезать бутончики, а спуститься вниз и найти первый правильный листочек.
Над правильным листочком розы можно обрезать. Или же, если есть необходимость сдерживать куст, чтобы он не был высоким, то можно обрезать розы даже ниже.
"Таким образом растение не будет тратить силу на формирование семян, а будет наращивать новые побеги и новые бутоны", - пояснила Юлия.
Смотрите видео, как правильно подрезать розы:
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Об источнике: Юлия сад Украины
Юлия сад Украины - украинский YouTube-канал мастера топиарного искусства, на котором она рассказывает о садоводстве и ландашфтном дизайне. В частности автор показывает уроки по фигурным стрижкам растений и созданию топиаров.
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