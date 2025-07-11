Розы будут радовать непрерывным цветением: что стоит сделать летом

Правильная обрезка роз напрямую влияет на то, как куст будет цвести.

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Правильная обрезка роз летом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что сделать, что розы непрерывно цвели

Как обрезать розу, чтобы сдержать куст

Розы - украшение любого сада, но чтобы они ежегодно дарили пышное цветение, за ними нужно правильно и вовремя ухаживать. Один из ключевых этапов такого ухода - обрезка.

Главред узнал, как летом обрезать розы, чтобы они цвели непрерывно. Об этом на YouTube-канале "Юлия сад Украины" рассказала мастер топиарного искусства Юлия и показала, как выполнять обрезку на примере плетистых роз.

видео дня

По ее словам, розы надо обрезать как только появляются цветы, которые отцветают. Но важно не просто срезать бутончики, а спуститься вниз и найти первый правильный листочек.

Над правильным листочком розы можно обрезать. Или же, если есть необходимость сдерживать куст, чтобы он не был высоким, то можно обрезать розы даже ниже.

Виды роз / Инфографика: Главред

"Таким образом растение не будет тратить силу на формирование семян, а будет наращивать новые побеги и новые бутоны", - пояснила Юлия.

Смотрите видео, как правильно подрезать розы:

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Об источнике: Юлия сад Украины Юлия сад Украины - украинский YouTube-канал мастера топиарного искусства, на котором она рассказывает о садоводстве и ландашфтном дизайне. В частности автор показывает уроки по фигурным стрижкам растений и созданию топиаров.

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