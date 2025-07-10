Почему не краснеют помидоры на кусту: копеечное средство спасет урожай

Большая часть необходимых веществ усваивается томатами до начала активного плодоношения.

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Помидорам может не хватать микроэлементов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Большая часть необходимых веществ усваивается томатами до начала активного плодоношения

Эксперты рассказали, как бороться с фитофторозом на ранних и поздних сроках

Если помидоры долго остаются зелёными, не краснеют и медленно наливаются, причина может крыться в ряде факторов.

Об этом идет речь в материале Главреда.

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Нарушения в питании на разных этапах роста растения (например, на стадии рассады томатам нужен фосфор, в период активного роста — азот, а во время цветения и плодоношения — калий и кальций. Недостаток этих элементов может тормозить созревание).

Неблагоприятные внешние условия, такие как повышенная влажность и нехватка солнечного света.

Неподходящий уровень pH и температура почвы, что влияет на усвоение питательных веществ.

Большая часть необходимых веществ усваивается томатами до начала активного плодоношения. Если в этот момент питание не восполняется, развитие и созревание плодов может замедлиться.

/ Инфографика - Главред

Чтобы ускорить созревание томатов, можно применять следующие меры:

Опрыскивание настоем крапивы: настоять 6–7 кустов крапивы в 10 литрах воды в течение двух суток. Такой настой стимулирует дозревание.

Использование йодного раствора: 40 капель йода на 10 литров тёплой воды. Обрабатывайте им плоды, листья и стебли — йод ускоряет покраснение плодов.

Мульчирование помогает удерживать тепло в почве. В открытом грунте полезно укрывать томаты на ночь с помощью дуг и агроволокна. В теплице важно открывать вентиляцию днём и закрывать её на ночь для сохранения температуры.

Удаление лишней листвы и пасынков повышает освещённость растений. Не стоит срезать больше трёх листов за раз, и делать это лучше утром.

Прищипка верхушек ограничит рост и направит силы растения на созревание плодов. Также рекомендуется удалить мелкие завязи и цветки, которые уже не успеют вызреть.

Подкормка сульфатом или монофосфатом калия во второй половине сезона улучшит налив плодов.

Йод также можно использовать в виде внекорневой подкормки: 10 капель на ведро воды — для опрыскивания всей надземной части куста.

Эти методы помогут ускорить созревание томатов и улучшить их качество.

Смотрите видео - фитофтороз не проблема

Фитофтороз — грибковая болезнь пасленовых растений, наиболее масштабно поражающая овощи, говорится в материале YouTube-канала Garden Club. Заражение распространяется на томаты, перец, баклажаны, другие пасленовые культуры и даже сорняки.

Эксперты рассказали, как бороться с фитофторозом на ранних и поздних сроках. Садоводам дали 7 полезных советов, которые помогут каждому преодолеть эпидемию.

Специалисты посоветовали как, когда и чем обрабатывать, чтобы фитофтороз для был не проблемой, а просто небольшим препятствием к получению хорошего урожая томатов, картофеля и других овощей.

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Что такое помидор? Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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